Labé : la ministre de l’information et de la communication demande à la presse d’accompagner la transition

Lors de sa visite dans les différentes rédactions de la presse publique et privée de Labé, la ministre de l’information et de la communication a dans les locaux de la radio GPP Fm, demandé à la presse d’accompagner la transition en cours.

Dans ces propos, Rose Pola Pricemou a invité les Hommes de médias de jouer leurs partitions pour la réussite de la transition.

« J’ai entendu les doléances d’hier, relativement aux conditions de travail. Premièrement, l’énergie, je vois le groupe qui tourne en bas, c’est pas facile (…). Même aujourd’hui en conseil, c’est des éléments qui ont été évoqués. Sachez que c’est vraiment pris en compte. L’énergie à fournir sur le réseau, tout ce qui est média, électrification de la ville surtout Labé et tous les autres environs aussi. Sachez que les dispositions sont entrain d’être prises. Comme je le disait hier, on est ensemble dans le cadre de cette transition. On a besoin d’être solidaire, de se souder les coudes pour qu’on puisse amener cette transition de façon apaisée mais aussi pour qu’elle soit une transition réussie. Vraiment, en tant que média, vous êtes des acteurs majeurs. Il faut qu’on continue dans une dynamique à sensibiliser, à être responsable de ce qui va se passer dans notre pays. Je compte sur chacun d’entre vous. Continuez brillamment votre travail suivant les codes d’éthique et de déontologie. Assurons nous que notre travail soit bien fait, dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. Pour ce qui est de l’accès à l’information, n’hésitez pas comme je l’ai dit hier, s’il y a des blocages quelque part, la directrice régionale désormais constitue une entité forte pour vous ici, pour pouvoir défendre vos intérêts au niveau central », a indiqué Rose Pola Pricemou.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

