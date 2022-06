Labé : la ministre Rose Pola lance les premières épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année à l’école primaire de Dyanyabeh

Les premières épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année ont été lancées ce lundi 6 juin 2022, sur toute l’étendue du territoire national. A Labé où se trouvent actuellement les membres du gouvernement en immersion, le coup d’envoi de cet examen a été donné par les ministres au niveau de plusieurs centres.

A l’école primaire de Dyanyabeh par exemple sise dans la commune urbaine, c’est la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Precemou qui a présidé le lancement de la première épreuve en présence effective de l’ensemble des encadreurs et candidats.

Dans ce centre qui regroupe plusieurs candidats, la ministre n’a pas manqué de prodiguer d’utiles conseils en vue du déroulement correcte dudit examen. Elle a par ailleurs signifié que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour la réussite de toutes les évaluations nationales.

S’adressant spécifiquement aux candidats et candidates, Madame la ministre a insisté sur le sérieux et surtout d’éviter tous les actes qui peuvent amener les candidats à la fraude. « Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et que les meilleurs gagnent », a-t-elle martelé, avant d’appeler les surveillants à jouer leurs rôles conformément aux règles édictées.

Youssouf Keita