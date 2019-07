Labé : la sous-station électrique de Pounthioun prend feu et plonge la ville dans l’obscurité

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juillet 2019, c’est un feu qui s’est déclaré au niveau des installations de la sous-station électrique de Labé, sise dans le quartier Pounthioun. Suite à cette panne technique causée par un court-circuit, la cité sainte de Karamoko Alpha (Labé) est plongée dans le noir pour le moment, selon le chef de poste.

« Il y a eu brûlure de la terre, c’est la deuxième fois. Il y a eu décharge atmosphérique, les deux côtés à savoir Pita et Labé, la terre a pris feu jusqu’au niveau des puits de terre. On est en train de voir comment faire le dépannage, la hiérarchie est informée, l’équipe est en train de se mobiliser, je ne peux rien dire parce que l’équipe n’est pas encore arrivée. On est en train de voir comment dépanné le plus rapidement possible. Tout le monde est informé jusqu’au niveau de la direction générale à Conakry qui nous a d’ailleurs demandé de faire tout pour rétablir les choses », explique Elhadj Thierno Mohamed.

Poursuivant, le chef de poste au niveau de la sous-station précise que pour le moment, la ville de Labé est plongée dans l’obscurité.

« Tant que la panne n’a pas été dépannée, il n’y aura pas de courant. Il est difficile de dire que si nous allons parvenir à régler la panne tout de suite. On va d’abord chercher les files qu’on va utiliser pour régler le problème. A chaque fois on enregistre ces genres de panne, mais cette fois-ci c’est plus grave. Mais je précise que seule la ville de Labé est en panne pour le moment », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83