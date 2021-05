Labé : la visite de Lansana Diawara chez l’imam Elhadj Badrou provoque un tollé

En visite de travail dans la capitale du Foutah Djallo, le coordinateur national de la Maison des Associations et ONG de Guinée, a rendu une visite de courtoisie le mardi 24 mai 2021, au premier imam de la Grande mosquée de Labé. Une visite qui provoque un tollé sur la toile depuis 24 h. Cette indignation fait suite, au port de chaussures de Lansana Diawara, lors des salutations d’usage. Interpellé sur cette situation, le principal concerné réfute toute hypothèse d’impolitesse, avant de revenir sur les circonstances qui ont entraîné cette scène.

« Moi j’ai été surpris ce matin de voir toutes ces critiques qui affolent la toile. Selon certaines personnes, je suis rentré au salon du grand imam de la grande mosquée de Labé, sans enlever les chaussures. Moi je suis foncièrement attaché aux cultures, aux mœurs, aux valeurs africaines. Je comprends l’indignation légitime d’une certaine catégorie de la communauté nationale. Je veux faire deux précisions. La première : moi El. Badrou, c’est un père adoptif à moi. Je revendique cela. Deuxièmement, lorsque je suis venu chez lui, à la rentrée, la première des choses que j’ai eu à faire c’est d’aller enlever mes chaussures. Il ( El. Badrou, ndlr) a refusé catégoriquement que j’enlève mes chaussures. J’ai persisté, il a persisté que non je ne peux pas enlever. C’est sur ça que je suis rentré finalement au salon, nous avons fait nos entretiens très importants. Les images se sont retrouvées sur Facebook. Et après, les gens ont commencé de faire des interprétations. Certaines personnes font croire que je n’ai pas de respect pour El. Badrou, que j’ai pas de respect pour les sages de la Guinée. Ce n’est pas vrai. Je comprends l’indignation. Mais que les gens comprennent que c’est comme ça que les choses se sont passées. Mais ce qui reste clair, mes relations avec El. Badrou, c’est un père adoptif, et partout où je vais, j’obéis toujours aux mœurs, aux valeurs culturelles. J’ai compris jusqu’où ce père, ce grand imam est un grand homme. Il est décomplexé, il est humble. Il m’a dit non, Lansana, tu ne peux pas enlever les chaussures chez-moi. J’ai insisté, il a persisté. Il est même venu vers moi, en faisant quelques pas en allant vers mon sens. Donc je suis obligé naturellement de céder et rentrer. C’est tout à fait normal. Voilà ce qui s’est passé », précise Lansana Diawara.

Pour tenter d’équilibrer cette information, nous avons rencontré le premier imam de la grande mosquée de Labé. Interrogé sur cette question, El. Badrou a confirmé les propos du coordinateur national de la maison des associations et des ONG.

« Moi, je ne le connais même pas. Il m’a dit qu’il est venu pour que je formule des prières et bénédictions pour lui. Après, il m’a dit qu’il est de la société civile. Dans ses propos, j’ai compris que ce n’est pas un politicien. Il a parfaitement raison. C’est moi qui lui ai dit de venir s’assoir à côté, comme il avait des chaussures fermées. Il avait commencé d’enlever ses chaussures, je lui ai dit de ne pas enlever comme il ne va pas durer. Et moi aussi j’étais pressé. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaire sur cet événement », affirme El. Badrou.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83