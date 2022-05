Labé : lancement sous haute sécurité des opérations d’identification des domaines de l’État à Tata 1 et Nadhel, ce jeudi

C’est une opération non des moindres qui a démarré ce jeudi 05 mai 2022, dans la commune urbaine de Labé. C’est une équipe mixte composée de la police, de la gendarmerie et de l’armée qui a fait une descente musclée dans les quartiers Nadhel et Tata1, dans la matinée de ce jeudi.

Objectif: procéder à l’identification des bâtiments construits sur les domaines de l’Etat. A Tata1, ce sont des citoyens, en pleurs, impuissants, qui ont assisté au marquage de leurs domiciles construits après plusieurs années de labeur. C’est le cas de ce père de famille, qui se demande à quel saint de vouer.

« Nous avons été surpris de voir ces agents de forces de défense et de sécurité débarquer chez nous aujourd’hui pour procéder au marquage de nos bâtiments. Nous ne connaissons pas la suite. Seulement, nous leur demandons d’agir en respectant la loi, parce que nous tous, nous avons des documents nous autorisant de construire sur les lieux. Et avant de nous déloger, nous demandons à l’Etat de nous dédommager », sollicite Alpha Yassadou Barry, citoyen de Tata1.



Plus loin, sous l’œil impuissant, cet autre citoyen résidant dans le quartier Nadhel, en périphérie du camp Elhadj Oumar Tall, qui a assisté au marquage du domicile familial soutient que son défunt père a construit cette concession en 1984.



« Nous on a juste vu ces agents ce matin procéder au marquage de nos bâtiments. Personne ne nous a informés de cette opération, on est vraiment surpris. Ils sont même rentrés dans nos concessions pour recenser le nombre de chambres. Par après, ils ont pris nos numéros de téléphone avant de nous dire qu’ils vont nous appeler au camp El Oumar Tall pour aller nous justifier avec des documents à l’appui sur l’acquisition du domaine. Ici depuis 1984, notre papa a acquis les lieux. Pourquoi depuis tout ce temps, les régimes qui se sont succédé n’ont pas dit que nous occupons les lieux illégalement. Pourquoi c’est maintenant. Nous demandons aux autorités de ne pas nous accuser à tort, car nous détenons tous nos papiers », soutient Abdoul Gadiri Diallo,

Le chef de quartier de Tata1 a quant à lui demandé aux citoyens de se ressaisir, et réunir tous les documents afférents à leur domaine, avant de nous revenir sur les lieux ciblés par cette opération.

« C’est ce matin que le maire m’a informé de cette opération dans mon quartier. Arrivé sur les lieux, ils m’ont montré le plan qu’ils détiennent concernant cette opération. Tous les bâtiments se trouvant à côté de la Villa Syli sont concernés par cette opération. A cela s’ajoutent les bâtiments qui se trouvent à côté de la cité militaire de la base aérienne. Mais tous ces occupants ont des documents légaux signés par des anciens responsables de la préfecture. C’est pourquoi nous demandons aux citoyens la retenue et la sérénité car ils nous ont promis qu’une commission de vérification sera mise en place pour diligenter ceux qui sont légalement installés ou pas », lance Thierno Abdoulaye Diallo, le chef de quartier de Tata1.



A noter qu’aucun responsable de la commission, ni les responsables techniques de l’Urbanisme et de l’Habitat, y compris ceux du patrimoine bâti public qui étaient sur le terrain, n’ont voulu s’exprimer à notre micro. Affaire à suivre.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

