Labé : l’augmentation du prix carburant mal accueillie par les populations

La hausse du prix du litre de carburant commence déjà à affecter le trafic routier entre Labé et les autres villes du pays. Au-delà de l’augmentation des tarifs, on constate une crise de véhicules à la gare routière. Certains transporteurs ont tout simplement décidé de garer leurs véhicules, alors que d’autres fixent les tarifs à leur guise. A la gare routière de Kouroula, sise au centre-ville de la commune urbaine de Labé. Ici, passagers et transporteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Partout les usagers sont en petit groupe, et chacun y va de son commentaire concernant cette augmentation. Aly Tambadouno, étudiant à l’université de Labé en partance pour les vacances à Kankan, nous confie que le moment n’est pas opportun pour une quelconque augmentation du prix du carburant.

« Avant, le prix du transport entre Labé et Kankan, c’était à 120 mille FNG. Aujourd’hui, on nous dit que c’est 220 mille GNF. Ce n’est pas le moment d’augmenter le prix du carburant, depuis que Koro (Pr. Alpha Condé ndlr) a pris le pouvoir, le prix du carburant ne fait qu’augmenter »

Pour Balla Touré, également étudiant à Labé, le troisième mandat commence à peser lourd sur la tête des citoyens guinéens en général et les étudiants en particulier.

« Vraiment troisième mandat, ça commence vraiment à nous emmerder, surtout nous les étudiants. Moi je suis venu avec 160.000 GNF, on m’a dit que ce n’est pas ça. Le premier véhicule est même parti. J’ai raté ça, à cause des 40 mille que je n’avais pas, pour me rendre à Conakry », fustige cet étudiant en L2 Informatique.

Ce passager en partance également pour Conakry, nous confie que les autorités veulent faire payer aux populations la facture des échéances électorales de 2020.

« Nous, on avait pensé que l’augmentation du prix du carburant, on avait vraiment clôturé ça. Nous sommes en train de payern les factures des élections qui ont été organisées à nos propres frais. Normalement, c’est les populations qui devraient bénéficier de ces taxes et autres », dira entre autres Mamadou Keita.

Les tarifs de transport ont été augmentés de façon non officielle, mais difficile pour les responsables du bureau du syndicat de transport de Labé de le reconnaître. Pourtant, tout se déroule sous leurs yeux. Mamadou Ba Camara est le chargé du conflit et négociation au bureau du syndicat CNTG de Labé.

« J’ai ouvert le bureau le matin, je suis parti sillonner les différentes gares, mais je n’ai rien dit. J’ai vu des petits mouvements qui étaient en train de se faire. Nous, on n’a pas augmenté le prix du carburant d’abord, mais le carburant, tu ne peux pas acheter le litre à 11.000 GNF. Tu dis que le transport va être maintenu à 160.000 entre Labé et Conakry. On a nos chefs à partir de Conakry. On attendait leur décision, en tout cas, pour le moment, on peut dire au chauffeur de ne pas augmenter le prix, c’est eux qui savent comment faire »

Les conséquences de cette hausse sont déjà visibles. Cet orpailleur en provenance de Gaoual qui a difficilement réuni son transport pour Siguiri, lance un appel au gouvernement.

« Cette augmentation n’est pas bonne. Labé-Siguiri, avant, c’était à 180.000 GNF, maintenant, c’est 220.000 ; Labé-N’zérékoré 280 mille GNF, avant c’était 220.000. C’est trop ça. Le prix du litre devrait être augmenté au moins à 10.000fng, 11.000 c’est trop ça, je demande au gouvernement de diminuer le prix », exhorte Sabou Diakité.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83