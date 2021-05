Labé : l’autorité communale ferme à nouveau la boucherie centrale

Cette décision a été prise le jeudi, 20 mai 2021. A en croire le premier magistrat de la commune urbaine de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo, cette décision fait suite à la violation par la coopérative des bouchers, du protocole d’accord signé au mois d’avril dernier, entre cette organisation et les autorités communales qui avaient fixé le kilogramme de viande à 45 000 francs guinéens.

« C’est effectif, la boucherie est fermée depuis ce jeudi. Déjà les clés se trouvent à mon niveau. En plus de cela, j’ai dissout le comité de gestion de la boucherie, car ils n’ont pas respecté le protocole d’accord établit entre eux et nous. Au lieu de vendre le kilogramme de viande à 45 000 fg comme convenu, ils revendent à leur guise le kilogramme de viande à 50 000 fg. Les conseillers et moi allons décider ce que nous allons faire de la boucherie dans les prochains jours », souligne Mamadou Aliou Laly Diallo.

Interrogé sur cette situation, le chargé des conflits et négociations de la coopérative des bouchers de Labé a reconnu la faute commise par les membres de sa corporation. « Nous sommes vraiment désolés d qui se passe actuellement. Seulement je dirais que ce qui est arrivé, c’est un petit nombre de bouchers qui sont à l’origine. C’est ces derniers qu’il fallait sanctionner en lieu et place de fermer la boucherie. Mais de toute façon, nous reconnaissons notre tord parce que la commune et nous avons eu à faire plusieurs séances pour la fixation du prix du kilogramme de viande. Mais le plus souvent, c’est nous qui violons le protocole. Seulement entre nous les bouchers, nous allons nous réunir et aller à nouveau vers les autorités communales pour voir s’ils vont nous pardonner pour la dernière fois », espère Boubacar Kanté.

En attendant une nouvelle décision des autorités communales, les citoyens de Labé sont privés de viande à la boucherie.

Tidiane Diallo, correspond régional à Labé

+224 620 44 25 83