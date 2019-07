Facebook : des arnaqueurs usurpent l’identité du premier imam de Labé (corrigé)

A l’image de plusieurs grandes personnalités du pays, le premier imam de Labé par ailleurs secrétaire général des affaires religieuses a eu son identité usurpée par des arnaqueurs. Ces derniers, à l’en croire, tentaient d’extorquer de l’argent à des gens à qui ils proposaient des services comme des prières et bénédictions.

Très attristé par cette situation, il (premier imam de la grande mosquée de Labé) dit à qui veut l’entendre que ces services ne sont pas à vendre.

« C’est ce mois-là que nous avons eu vent qu’un compte Facebook au nom de l’imam Badrou a été ouvert par une personne inconnue. Sur le compte, ils ont mis ma photo en disant que le propriétaire du compte est étudiant à Boundhou-Gandal et qu’il a fini ses études à Gamal. Selon le monsieur, il est apte à formuler des prières et bénédictions pour les gens et ces prières et bénédictions sont acceptées dans l’immédiat par le seigneur. Selon lui, c’est lui l’imam Badrou, il envoie des invitations à des gens pour leur proposer des services et en contrepartie ces derniers lui payent de l’argent. Moi, je formule tous les jours des prières et bénédictions mais ces services ne sont pas à vendre », souligne Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah.

Poursuivant, il précise que suite au concours des sociétés de téléphonie mobile, deux personnes ont été localisées.

« Les personnes qu’on appelle pour leur demander de payer quelque chose pour ces services pareils de faire beaucoup attention. Aujourd’hui, les arnaqueurs sont partout. Suite à la collaboration et au concours des sociétés de téléphonie mobile, deux personnes ont été identifiées. Une à Labé et une autre à Conakry. Mais moi je ne veux pas créer de problème à quelqu’un. Néanmoins, l’enquête continue », conclut l’imam.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’imam de la grande mosquée de Labé est confronté à ce genre de situation. Il y a des années, une personne s’est rendue à Koubia et Tougué pour berner les gens, se faisant passer pour l’imam de Labé, tout en promettant aux familles de faire voyager leurs fils à l’étranger pour les études.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83