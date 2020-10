Labé : le kilo de viande et de poisson se négocie entre 40 et 45 mille fg

Initialement vendu à 25 mille gnf, le kilogramme (kg) de poisson se négocie présentement dans la commune urbaine de Labé à 40 mille fg. En outre, le kg de viande qui était vendu à 35 mille gnf oscille actuellement entre 40 et 45 mille gnf au marché central de Labé et celui de Daka qui étaient ouverts dans la matinée de ce mardi 27 octobre 2020. Il suffit juste de faire un tour dans ces différents marchés pour constater les faits.

« Je viens d’acheter 5 kg de viande au marché de Daka. Si tu veux de la bonne viande communément appelée ”filet” c’est à 45 mille en lieu et place de 40 mille fg. Et même ça, ils vont mettre maintenant des os. Et si tu veux la viande avec os c’est 40 mille fg en lieu et place de 35 mille. C’est vraiment difficile, c’est cette situation que nous vivons dans les différents marchés de Labé. Hier, il n’y avait même pas de viande », nous confie Djariatou Diallo.

Dans la foulée, cette autre femme rencontrée au marché central de Labé qui a acheté 3 kg de poisson renchérit.

« La situation est difficile pour le moment. Le kg de poisson est vendu actuellement à 40 mille en lieu et place de 25 mille fg. La raison est du fait que les poissons viennent de Conakry. En tout cas c’est ce que disent les vendeuses, mais ce n’est pas vrai. Même si les poissons viennent de Conakry, mais Labé a une dizaine de frigos. En deux jours, les poissons ne peuvent pas manquer de telle sorte qu’on fait grimper le prix à ce niveau », déplore Hadja Aminata Barry.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé