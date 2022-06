Labé : le ministre de la Justice libère quatre détenus à la maison centrale et ordonne de revoir la peine d’une détenue

On vous disait dans une de nos dépêches que le ministre de la Justice a fait une visite inopinée à la maison centrale de Labé, dans la matinée du lundi 06 juin 2022. Après avoir montré son amertume face aux 28 cas de malnutrition constatés sur les 283 détenus et les cas d’exploitation des détenus par la société en charge de l’alimentation, le ministre de la Justice, Garde des sceaux a procédé à la libération de quatre détenus, à savoir deux mineurs et deux femmes. Sur les raisons de cette libération, Me Moriba Alain Koné.

« En ce qui concerne les détenus qui sont là, pour des infractions mineures ou des détenus pour lesquels il y a des confusions, nous avons ordonné directement la libération de quatre détenus, tout de suite parce que ce n’est pas normal. Comme on le fait partout, si on constate des situations irrégulières, de détention illégale, on ne peut pas s’empêcher d’intervenir. Nous avons également constaté qu’il y a des sentences sévères et nous avons demandé de revoir cela, parce qu’il est possible qu’un juge d’application des peines puisse revoir des situations qui ne sont pas vraiment conformes, lorsque des peines sont sévères, qui ne sont pas conforme au droit, ou à la loi », se justifie le ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Très satisfaite de cette libération, cette demoiselle âgée d’une vingtaine d’années accusée par sa sœur d’avoir incendié la maison familiale, dit avoir confiance à la justice guinéenne.

« Je remercie le Bon Dieu, je remercie le ministre, il est très bon. J’étais là pour une accusation d’incendie. C’est ma sœur qui m’avait accusée, elle a dit que c’est moi qui ai mis le feu sur la maison de mon père, ça s’est passé il y a deux semaines, dans le secteur Maleya, quartier Daka 2. Pourtant, je n’ai rien à voir dans cette situation. Je remercie le ministre, c’est un homme sincère, je prie Dieu de lui donner une longue vie. J’ai confiance à la justice de mon pays, parce que la justice fait son droit et son devoir », affirme la jeune demoiselle sous anonymat.

Même sentiment pour cette mère de famille, accusée pour vol de pomme de terre, qui était en attente de son procès.

« Je remercie infiniment le ministre, que Dieu le bénisse. J’étais là pour un cas de vol de pomme de terre. C’est un jeune qui m’a accusée d’avoir volé des pommes de terre, on m’a ligotée et emmenée en prison. J’attendais mon procès, j’ai fait ici plusieurs mois », nous confie Tala Oury.

À noter que les deux autres libérés qui sont des mineurs sont poursuivis pour vol de poulet, et ont été mis à la disposition de l’Unicef.

Tidiane Diallo, correspondant régional Labé

