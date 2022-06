Labé : le ministre de la Justice prend en location un immeuble (déjà coché) pour abriter… le TPI

Depuis la destruction du tribunal de première instance (TPI) par une foule en colère lors des évènements de 2020, c’est la résidence du procureur près le tribunal de premier instance de Labé qui abrite le tribunal. Si cette situation constitue un handicap pour le bon fonctionnement des activités du tribunal de Labé, elle est également déplorée par le ministre de la justice, Me Moriba Alain Koné lors de son séjour la semaine dernière à Labé, dans le cadre de l’immersion gouvernementale.

Après avoir visité les ruines des locaux de la justice, le chef du département indique qu’il a déjà pris en location avec un particulier, un local devant abriter le TPI de Labé. Et selon nos informations, ce contrat de location est pour le moment signé pour une durée de six mois.

« Nous avons été visiter les locaux actuels où se trouve le tribunal de première instance de Labé. Il se trouve que c’est le domicile du procureur qui sert de palais de justice actuellement, ce qui n’est pas normal. La chambre à coucher du procureur qui est transformée en bureau, ce n’est pas normal. Nous avons vu les décombres après l’incendie du tribunal de première instance, ce n’est pas normal. Quand il y a des situations, je pense que la population doit se réserver de s’attaquer à des biens publics », a souligné Me Moriba Alain Koné.

Le ministre de la justice a par ailleurs confirmé la location d’un immeuble pour abriter temporairement le TPI.

« L’information est confirmée et le lieu n’est pas très loin d’ici. C’est un bâtiment à trois niveaux. Nous avons déjà signé le contrat, il reste juste certaines formalités pour équiper les lieux, pour que nous puissions procéder à l’ouverture officielle du tribunal provisoire. Nous avons pensé qu’il n’est pas normal que le tribunal reste au domicile du procureur. Il fallait trouver d’autres mesures, donc on a loué avec un particulier ce bâtiment là, pour que nous ayons un tribunal digne de nom. On ne peut pas régler tout à la fois. On dit aux magistrats de patienter. C’est normal qu’ils aient tous les moins nécessaires pour travailler. Et donc les questions de moyens de déplacement, de logistiques, d’équipements, infrastructurelles, nous allons multiplier les efforts, pour trouver les solutions au cas par cas, selon les possibilités de l’Etat. Nous ne sommes pas un gouvernement de promesse. Nous sommes un gouvernement d’action », a rassuré Me Moriba Alain Koné.

Seul couac, l’immeuble est dans le viseur de l’Habitat qui l’a déjà cochée.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

