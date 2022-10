Labé : le ministre de la Santé approvisionne la pharmacie centrale en médicaments génériques

Après la fermeture des pharmacies non agréées et des autres lieux de vente de médicaments illicites dans les régions de Labé et de Mamou, le gouvernement guinéen, à travers le département de la Santé, passe à la vitesse supérieure en approvisionnent le dépôt de Labé, de la pharmacie centrale de Guinée, en 6 camions de médicaments essentiels génériques de qualité. Cette remise a eu lieu hier vendredi 08 octobre, dans les locaux de l’agence, sous l’œil vigilant du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Il était 11 heures quand la cérémonie de remise de ces produits a débuté dans les locaux de la pharmacie centrale, dépôt de Labé. Une activité qui a connu la présence du syndicat des pharmaciens agréés, des responsables des structures déconcentrées de la santé et des notables de la capitale du Foutah Djallon.

Dans son allocution, l’inspecteur régional de la Santé de Labé, a rappelé que dans le cadre de l’application du communiqué du procureur spécial près la CRIEF, à ce jour, tous les points de vente illicite de médicaments et des structures de soin clandestines ont été fermés dans sa juridiction.

« Depuis le 15 septembre dernier, toutes ces structures privées non agréées sont quasiment fermées dans la région de Labé. Donc le défi qui s’est dressé devant nous, est celui de la disponibilité des médicaments essentiels génériques de qualité, au dernier kilomètre à moindre coût », affirme Dr Kassi Fangamou.

Pour répondre à l’inquiétude de l’IRS de Labé, le premier responsable de la pharmacie nationale de Guinée, le Dr Labila Sagno, rassure en ces termes : « La PCG qui est l’outil de mise en œuvre de la politique pharmaceutique en république de Guinée, a mobilisé, sous le leadership du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, 6 camions remplis de médicaments et des produits de santé, pour répondre, dans un contexte de lutte contre le marché illicite des faux médicaments, et la fermeture des cliniques clandestines, aux besoins de la population. Je voudrais rappeler que l’agent de Labé couvre la région de Labé et de Mamou. »

Prenant part à cette cérémonie, le gouverneur de la région administrative a lancé une invite à l’endroit des structures de santé bénéficiaires de ce lot de produits génériques.

« Ces efforts devraient être renforcés et consolidés par la gestion de ces produits à bon escient, dans les structures de santé bénéficiaires. Il faut que tout Guinéen qui rentre à l’hôpital se sente en sécurité », demande le colonel Robert Soumah.

De son côté, le ministre de la Santé, le Dr. Mamadou Pethé Diallo, n’a pas manqué d’apporter des précisions.

« Le gouvernement de transition est conscient du fait que lutter contre le fléau de vente illicite des produits pharmaceutiques n’est que la partie la plus simple du combat, s’assurer en lieu et place de ces médicaments falsifiés et impropres à la consommation, que notre population aura accès à des médicaments de qualité à un prix raisonnable était la finalité de ce combat. Ma présence ici donc c’est de me rassurer que ces 6 camions sont arrivés du dépôt central de la pharmacie centrale de Guinée de Conakry, et également les médicaments que vous avez dans le dépôt sont destinés à approvisionner toutes les formations sanitaires, de l’hôpital régional jusqu’au dernier échelon de notre système de santé. Nous vous promettons que là-bas vous trouverez des médicaments de qualité à un prix raisonnable », rassure le ministre de la Santé.

Tidiane Diallo, correspondant régional Labé

