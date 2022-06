Labé : le ministre Mory Condé annonce le dégel prochain des comptes de certaines collectivités locales

Dans la matinée de ce jeudi 9 juin 2022, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a rencontré les élus locaux et les sous-préfets de la région administrative de Labé. Une rencontre au cours de laquelle, le ministre Mory Condé est monté au créneau contre les autorités locales de Labé, qui s’immiscent dans les affaires judiciaires, ou qui mènent des activités politiques pour leurs partis politiques respectifs. Tout de même, le chef du département de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé le dégel prochain des comptes bancaires des certaines collectivités locales.

« Nous avons rencontré ce matin l’ensemble des administrateurs territoriaux de la région de Labé et des élus locaux de l’ensemble des collectivités. L’objectif de la rencontre était d’abord une prise de contact, mais aussi leur expliquer la nécessité pour eux aujourd’hui, d’adopter le changement de comportement au niveau de l’administration locale. J’ai demandé de faire le point de la situation de l’ensemble des infrastructures en souffrance dans leurs localités, également sur les questions de santé, d’éducation, aussi sur la couverture de la radio nationale dans leur collectivité afin qu’ils puissent nous remonter(…). Ces élus locaux ont été invités à faire preuve de respect des procédures en matière de gestion, je n’ai pas manqué de marteler certains manquements de la part de certains administrateurs qui continuent à s’ériger en procureur et en juge, en convoquant les citoyens au niveau des bureaux des sous-préfectures. Nous avons fait un trait sur la fiscalité locale, et la mobilisation des recettes aux niveaux locaux », affirme Mory Condé.

En ce qui concerne le dégel prochain des comptes des collectivités, le ministre Mory Condé précise: « Par rapport au dégel des comptes, nous avons informé que très prochainement, la plupart des comptes de certaines collectivités vont être dégelés, parce que nous avons engagé un cabinet indépendant qui a fait une mission de vérification dans l’ensemble des collectivités, où les passations des marchés ont été mal faites, où des ressources ont été décaissées mais pas utilisées en fonction des PAI mais plutôt les ressources ont pris d’autres directions. Nous avons informé les maires que ces collectivités se verront dans l’obligation de rembourser les ressources des citoyens, mais les collectivités dont la gestion ne souffre pas d’entrave verront leurs comptes dégelés dans les jours à venir de façon progressive », promet le ministre Mory Condé.

Dans la foulée, le ministre Mory Condé dira que tous les administrateurs qui ont brillé par leur absence à cette rencontre justifieront cette absence.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

