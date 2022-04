Labé : le mot d’ordre de grève du syndicat national de l’éducation boudé, ce lundi

Le mot d’ordre de grève lancé par le syndicat national de l’éducation (SNE) ce lundi 25 avril 2022 a été boycotté dans la commune urbaine de Labé. D’après notre constat, aucune perturbation n’a été enregistrée dans les différentes écoles de la commune urbaine de Labé.

Du lycée Hoggo Mbouro en passant par le collège Konkola et le lycée Wouro, élève et enseignant ont répondu présent. Trouver dans la salle de cours de son école à la sortie de la récréation de 10 h, cet élève de la terminale science sociales assure qu’ils ont suivi tous les cours qui étaient au programme du jour.

« Nous avons fini le cour de la première heure, nous attendons celui de la deuxième heure. Nous ne voulons pas de grève actuellement, surtout nous qui sommes en classe d’examen. L’école est remplie d’élèves et enseignants, nous n’avons observé aucune grève », affirme Djeinab Diallo.

Quant aux responsables d’établissements, ils exhortent aux professeurs d’accepter de finaliser les programmes et aux élèves de se mettre à la tâche pour se préparer à affronter les évaluations finales.

« Je pense qu’il faut arrêter cette histoire de grève, nous savons ce qui s’est passé dans les années passées, il n’y a que des choses négatives. Heureusement pour nous ici, la grève n’a pas été suivie. Aux élèves de n’est plus suivre aveuglément ces grévistes puisque c’est leur avenir qui est en jeux ».

Du côté de la coordination régionale du SLECG leur position de boycott est claire. Il n’est pas question d’aller à cette grève. Les responsables de ce syndicat des enseignants se félicitent du constat qu’est le boycott de ladite grève.

« Nous avons demandé à nos camarades enseignants de n’est pas suivre la grève et ils ont accepté. Lorsqu’on manifestait pour réclamer les 8 millions comme salaire de base pour les enseignants, ce sont ceux qui demandent de manifester aujourd’hui. Aujourd’hui, ils ont compris qui est sur le terrain et également ils ont compris que les enseignants sont avec nous », laisse entendre Alpha Oumar Labico.

Du côté du FSPE de Labé, même s’ils n’ont pas suivi ce mot d’ordre de grève pour cette première journée, il n’est pas exclu qu’ils rejoignent le mouvement dans les jours à venir.

« Quant nous avons reçu l’avis de grève, nous sommes rencontré et à l’issue de la rencontre avec la base du FSPE de Labé, les enseignants ont tenu à nous dire qu’ils proposent qu’on attendent Conakry. Que si Conakry lance la grève ce lundi, le mardi si elle est effective, en ce moment, nous de l’intérieur, nous allons suivre. Et j’ai trouvé que c’était une bonne proposition parce que pour toutes ces années passées, chaque fois qu’on parle de grève, Labé à toujours été la première à aller en grève et a tout le temps été la dernière préfecture à lâcher la grève. C’est pourquoi la base du FSPE a décidé d’attendre cette fois-ci la réaction de Conakry. S’ils trouvent que les enseignants sont partis, nous aussi dès après demain, nous allons partir en grève », précise Alhassane Diallo, secrétaire général de la section syndicale FSPE de Labé.

