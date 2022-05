Labé: le Premier ministre annonce la construction d’un hôpital moderne, dans 18 mois

On vous disait dans une de nos dépêches que le Premier ministre de transition, à la tête d’une importante délégation, est en séjour de travail dans la ville de Labé ce vendredi 20 mai 2022.

Dans une rencontre tenue, à cet effet au foyer coranique de Thierno Aliou Bhoubha Ndiyan avec les sages et les autorités locales, après avoir justifié la prise du pouvoir le 05 septembre dernier et les opérations de récupération des domaines de l’Etat, Mohamed Beavogui, a précisé la région de Labé est l’une des plus pauvres du pays. Et dans la foulée, le chef du gouvernement a annoncé la construction prochaine d’un hôpital moderne dans la capitale du Foutah Djallon dans les 18 prochains mois. « C’est vrai, la région de Labé est l’une des plus pauvres. Il y a la nécessité de récupérer les ressources pour les mettre à la place qu’il faut. On y travaille avec Monsieur le ministre des Finances. Ici, beaucoup d’infrastructures sont planifiées . Monsieur le ministre de la Santé vient de terminer la négociation d’un hôpital moderne pour la région de Labé qui va être construit d’ici les 18 mois. Ça sera un hôpital, de niveau international avec un centre hospito-universitaire. Donc, soyez patients, vous verrez cet hôpital s’ il plaît à Dieu et grâce à vos bénédictions. D’autres choses aussi sont en train d’être faites . Nous ferons tout ce qui est en notre moyen et en notre pouvoir pour sécher vos larmes », , promet le Premier ministre Mohamed Beavogui.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83