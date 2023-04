Labé : ‘’le président de la transition a fait un parcours, il a vu les parties non bitumées de la ville’’ (Ousmane Gaoual Diallo)

La fête de l’Aïd-el-Fitr a été célébrée, en grande pompe ce vendredi 21 avril 202 à Labé, avec la présence du président de la transition et plusieurs ministres comme Mory Condé de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mamadou Pethé Diallo de la Santé, le ministre de la sécurité Bachir Diallo, le porte-parole de la présidence et le ministre Ousmane Gaoual Diallo. Après la prière au grand lieu de prière de Bowlolo, tout le monde s’est transporté à la Villa Syli sis dans le quartier Tata 1. Après plusieurs minutes de concertation avec les autorités religieuses et administratives de Labé, le ministre Ousmane Gaoual Diallo, s’est prêté à quelques questions de la presse locale.

« C’est un sentiment de joie, à chaque fois que le président de la transition a l’opportunité il se déplace auprès de ses concitoyens pour partager avec eux, un moment de bonheur et moment de réjouissance. Cette année il a choisi la ville de Karamoko Alpha pour venir célébrer la fête de Ramadan ici. Donc il a transmis un message de satisfaction et de remerciement à l’endroit des populations de Labé, et rappelé aussi un certain nombre d’engagements qu’il a pris aussi bien pour Labé, que pour les préfectures du Foutah, en termes d’infrastructures routières, d’aménagement d’hôpitaux, d’adduction d’eau et d’électricité. Il nous a aussi instruit de remercier vivement la jeunesse, il a sollicité des sages leurs bénédictions pour la paix et la quiétude sociale, pour que la Guinée puisse travailler dans l’unité afin que la transition puisse se dérouler dans les bonnes conditions », a affirmé Ousmane Gaoual Diallo.

Poursuivant, le porte-parole du gouvernement précise que malgré que le tombeur d’Alpha Condé soit venu à Labé, par hélicoptère, mais il s’est imprégné de quelques réalités de la ville.

« On a fait un parcours, il a vu les parties non bitumées de la ville, d’une certaine manière, et comme il prend l’avion (hélicoptère ndlr) pour rentrer il a une perspective plus large, il voit ce qui manque dans le pays, en plus des comptes rendus que les autorités locales lui envoient régulièrement. Donc il est venu pour ça, et il a profité pour se confier aux populations de Labé, aux sages de Labé, pour demander des bénédictions. Les sages ont dit leur satisfaction quant à recevoir pour la première fois, le président de la transition ici pour passer cette fête. Ils ont aussi dit des bénédictions et des prières pour lui, les membres du gouvernement, le peuple de Guinée, pour l’entente, la paix et la quiétude sociale », a conclu l’ancien député uninominal de Gaoual.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé