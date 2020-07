Labé : le président du PDC chez le premier Imam pour des bénédictions

En séjour depuis quelques jours dans la région administrative de Labé, le président du Parti Démocrate Conservateur (PDC) Mohamed Cissé a rencontré ce samedi 18 juillet le grand imam de la ville de Karamoko Alpha. Au menu de la rencontre, plusieurs sujets liés à la paix et la quiétude sociale en Guinée.

Joint par Mediaguinee, Mohamed Cissé a dit « Cette rencontre que nous avons eue ce matin avec le premier imam de Labé, va en droite ligne dans le cadre de la préservation de la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Vous savez que nous sommes musulmans et des hommes politiques, on a besoin des prières des grands religieux de ce pays. Donc, au cours de notre séjour, nous avons profité pour aller voir ce grand homme religieux, afin qu’il fasse des bénédictions pour le parti, ses militants, et tout le peuple de Guinée », a dit Mohamed Cissé.

Avant cette rencontre, poursuit-il, le président du PDC, parti candidat à l’élection présidentielle prochaine, a tenu une réunion avec les membres du bureau fédéral de Labé. Objectif, remobiliser sa troupe et signer l’adhésion de plusieurs jeunes leaders qui ont témoigné de leur engagement à accompagner le parti pour le compte de l’échéance électorale du 18 octobre 2020.

Mohamed Cissé