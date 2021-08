Labé : le substitut du procureur s’inquiète de la surpopulation carcérale

Au moment où les évasions sont récurrentes dans les différentes prisons du pays, le parquet du tribunal de première instance de Labé a organisé une journée ‘’prison porte ouverte’’ le samedi 28 août dernier, histoire de permettre aux autorités administratives et sécuritaires de toucher du doigt et s’imprégner des conditions de vie des prisonniers de cette maison centrale. Avec une population de plus de 200 détenus, avec 6 gardes pénitentiaires, Patrice Koman Koïvogui, le substitut du procureur de la république près le TPI de Labé n’a pas caché son inquiétude par rapport à cette surpopulation.

« Ce n’est pas seulement la prison civile de Labé mais je me préoccupe de la prison que je gère. Il y a une surpopulation. Et cela est dû au fait que cette prison reçoive pratiquement, les détenus des préfectures de Tougué, Lélouma, Pita, Koubia et même de Labé. Alors, la conséquence directe qui en résulte c’est la surpopulation. Et ce qui peut découler de cette surpopulation généralement, ce sont les tentatives d’évasion et également des révoltes », rappelle M. Patrice Koman Koïvogui, qui, par ailleurs, s’est réjoui du déplacement des autorités pour donner la preuve que les détenus ne sont pas oubliés.

« Ce n’est pas tout le monde qui a le courage de venir visiter la prison. Si je vois aujourd’hui une arrivée massive de personnes ici, je me rends compte, une fois de plus, que les détenus que nous avons à gérer ici ne sont pas oubliés », a indiqué le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

