Labé : l’éboulement d’une carrière de sable fait une victime

C’est dans la soirée de ce dimanche, 28 Février 2021 que c’est drame s’est produit dans le secteur de Sala Thioppel, quartier Nadhel, situé à 8 km de la ville de Labé. Selon nos informations, la victime est un jeune âgé de 32 ans, originaire de Horé Bhoundhou, un secteur relevant du quartier Saala N’Douyaibhé.

Mamadou Samba Diallo comme c’est de lui qu’il s’agit, est marié et père de deux (2) enfants. Trouvé sur les lieux, le président du conseil de quartier de Nadhel nous a confié :

« C’est aux environs de 17 heures qu’on m’a informé qu’un jeune aurait perdu la vie dans un éboulement dans l’une des carrières de Nadhel. Directement, j’ai informé le commissariat de police et nous nous sommes transportés ensemble sur les lieux. La victime est de saala N’Douyaibhé, il est marié et père de deux enfants. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé que le corps était déjà extrait de sable qui l’avait enseveli. Après le constat des services de sécurité, le corps de la victime a été remis à ses parents pour l’inhumation. C’est vraiment déplorable parce que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne marche de l’extraction du sable à ces endroits. Mais personne ne peut contre la volonté de Dieu. Parce que pendant la saison des pluies, toutes les carrières sont fermées pour une durée de trois mois pour éviter l’éboulement. Parce que pendant cette période, la terre est humide et peut facilement céder. Tout cela c’est pour des mesures préventives », explique maitre Tanou Nadhel Diallo.

Sur le film du drame, Mamadou Aliou Diallo, compagnon de travail de la victime, témoigne des faits en ces termes :

« On était ensemble dans la carrière. Moi j’étais arrêté et attendais mon tour, jusqu’à ce qu’il finisse de remplir sa brouillette. C’est ainsi que nous avons aperçu le sable tomber sur lui. Pour un premier temps, c’était à faible quantité. J’ai couru pour sortir. Le temps pour mon ami de se retirer comme moi, c’était trop tard. J’ai crié au secours, c’est ainsi avec le concours de certains amis, on est venu enlever le sable sur lui, mais il avait déjà rendu l’âme », nous déclare-t-il.

Aux dernières nouvelles, le corps de Mamadou Samba Diallo a été soustrait de la carrière, rendu à sa famille qui a procédé à son enterrement hier dimanche, aux environs de 20 hures.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

