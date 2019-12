Labé : les activités de la SENACIP lancées par les autorités administratives

A l’image des autres grandes villes du pays, la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) a été officiellement lancée ce mardi 17 décembre, à Labé. C’est la salle de l’amphithéâtre ENI-CFP qui a service de cadre à cet évènement qui a mobilisé plusieurs personnes dont les autorités régionales, préfectorales, communales et le secrétaire général de la ligue préfectorale des affaires religieuses.

Le thème retenu cette année est : ‘’voter : droit et devoir des citoyens. User de vos droits, faites vos devoirs’’. Après l’allocution de bienvenue du maire de la commune urbaine de Labé, Mamadou Aliou Lally Diallo, il est revenu au préfet de Labé de déclarer : « C’est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ici, à l’occasion de cette semaine de la citoyenneté. Une semaine sur 52 semaines pour exprimer notre solidarité, nos droits, nos volontés de devoirs auprès de nos concitoyens. C’est ce que nous allons exprimer pendant cette semaine. Chacun de nous peut commencer par chez lui. Nettoyer chez lui et d’autres venir ici à l’école où ils passent leur temps nettoyer, c’est une forme de montrer sa solidarité aux peuples de Guinée », dira Elhadj Safioulaye Bah.

Durant cette semaine nationale, plusieurs activités sont prévues, précise le Directeur national de la réconciliation et de la paix au Ministère de la citoyenneté et de l’unité national qui a représenté son ministre de tutelle.

« Il y a eu la cérémonie de lancement officielle. Demain, la deuxième journée, il y aura des conférences débats dans les collèges, lycées et université de la ville. Le troisième et quatrième jour, il y aura l’immersion des jeunes volontaires formés, ils iront dans les quartiers pour sensibiliser nos citoyens par rapport au thème de cette année. Le sixième jour sera l’acte citoyen, nous irons en collaboration avec la commune assainir des lieux publics et le septième jour sera consacré à la cérémonie de clôture », explique Souleymane Sissoko.

Pour sa part, le gouverneur de région, Elhadj Madifing Diané est revenu sur les trois valeurs sur lesquelles repose la citoyenneté, avant de déclarer ouverte la SENACIP.

« C’est pour moi un honneur tout singulier de partager cet instant avec vous et parler d’un sujet aussi simple que complexe qu’est la citoyenneté, d’avoir des jeunes de votre âge, présent de la Guinée d’aujourd’hui, le futur, le devenir et l’avenir de ce pays demain. La citoyenneté repose sur trois valeurs essentielles dont entre autres la connaissance de votre territoire la République de Guinée, la connaissance de ces populations sur ces quatre régions naturelles. La deuxième valeur de cette citoyenneté est l’amour que nous devons chacun envers chacun. La troisième de ces valeurs et le respect rigoureux de nos valeurs morales, matérielles, et immatérielles. Donc, c’est sur ces mots que je déclare ouverte la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix dans la région administrative de Labé. »

A noter que la SENACIP se tiendra du 17 au 23 décembre sur toute l’étendue du territoire nationale.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83