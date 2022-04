Labé : les assises nationales ouvertes sous la présidence de Bah Oury

A l’instar des autres villes du pays, les assises nationales de la vérité et le pardon ont été lancées ce lundi 11 Avril 2022, dans la préfecture Labé, sous la présidence du délégué national, Bah Oury. C’est la salle de réunion de la préfecture qui a servi de cadre au lancement officiel de ces assises au compte de la capitale du foutah Djallon, en présence des autorités administratives et religieuses, les représentants des treize sous-préfectures, ainsi que les différentes entités qui composent le comité préfectoral des assises.

Prenant la parole, Bah Oury, a décliné les objectifs et les attentes de ces assises.

« À partir de ce lundi, les délégués du comité national des assises sont ventilés sur l’ensemble du territoire national et quelques-uns, à l’étranger pour aller procéder à l’ouverture des travaux proprement dits des assises. C’est dans ce cadre que je suis à Labé pour la journée du 11. Et pour la journée du 12, je serai à Koubia. Je vais alterner entre Labé et Koubia pour les travaux proprement dits. L’objectif initial, c’est pour faire parler de manière libre et de manière spontanée nos compatriotes qui ont été victimes ou témoins d’actes d’injustice. Ces actes peuvent être de tout ordre, de la violence relevant des pouvoirs publics, des discriminations à caractère social qui empêchent la libre expression des droits des citoyens pour accéder à certains de leurs droits. Cet ensemble de problématiques qui ont duré et qui n’ont jamais pu être réglé par la société guinéenne et par l’état guinéen. C’est l’occasion de faire parler nos compatriotes, pour que cela soit pris en compte au niveau de ces assises et entrevoir par ce biais-là, des dynamiques susceptibles d’aller dans ce sens de la réparation », souligne Bah Oury, délégué national des assises nationales.

Poursuivant, Bah Oury, est revenu sur la manière dont ces assises se dérouleront à Labé.

« Les journées proprement dites de ces assises doivent se dérouler en trois journées à Labé et la même chose pour Koubia. Les assises au niveau local se feront en deux phases. Premièrement, il y aura un forum où tout le monde est convié pour parler des actes d’injustices de toute nature dont ils ont été victimes ou témoins. En plus, il y aura des focus groupes au cours desquels, les avis des uns et des autres seront recueillis. Tout cela permettra d’avoir un certain éventail de problèmes. Et à la suite de cela, le comité préfectoral des assises va rédiger son rapport local. Et nous allons tous y veiller pour que cela soit transmis au comité national des assises à Conakry avant le 20 de ce mois, pour que plus tard le 29 avril prochain que le rapport final soit présenté officiellement et publiquement au président de la transition », a précisé Bah Oury.

De son côté, le préfet de Labé, le colonel Étienne Tounkara a d’abord exhorté tous les membres du comité préfectoral des assises de Labé, d’œuvrer afin que ces assises, aboutissent au pardon entre les guinéens, avant de lancer officiellement l’ouverture des assises nationales dans sa juridiction.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

