Labé : les autorités sanitaires ferment une clinique après la mort d’une patiente

Cette décision a été prise le mercredi 25 août dernier, par le directeur préfectoral de la santé de Labé. Il s’agit de la clinique privée ‘’Dara étoile Labé’’ sise dans le secteur N’Djolou Dantari, quartier Pounthioun.

Cette structure sanitaire privée est accusée d’après nos informations, d’avoir procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente du nom de Fatimatou Diallo, élève en 9ème année, le samedi 14 août dernier. Malheureusement, cette situation a entraîné la mort de la demoiselle à l’hôpital régional de Labé après qu’elle soit admise en urgence.

Plus grave, cette clinique n’est pas autorisée à faire ces genres de prestation. « On a été informé que cette situation s’est produite à la clinique DEL, qui est une clinique affiliée au complexe scolaire DEL où sont enseignés plusieurs disciplines dont des cours de santé. Mais cette clinique normalement a été agréée dans le cadre des pratiques que les élèves de cette école y effectuaient. Sinon, cette clinique n’a pas les prérogatives d’opérer des malades. Mais on a constaté avant hier, qu’il y’a eu un cas malheureux qui est venu de cette clinique, qui a été reçu par l’hôpital et qui a succombé après. Donc on s’est posé la question, est-ce que c’était normal qu’ils gardent un malade alors qu’ils auraient pu le référer à temps. Donc on est parti faire une investigation et on est en train de finaliser le rapport qu’on va mettre à la disposition de la hiérarchie. Ils ont des prérogatives qui sont limitées. Parce que la clinique est faite seulement pour la pratique des élèves. Donc s’ils commencent à garder des malades en hospitalisation, et que ce malade arrive à décéder même si c’est à l’hôpital, il va de soi qu’on se pose des questions. Donc on a dit pour le moment, de fermer la clinique jusqu’à ce qu’on finisse nos investigations », explique Dr Mamadou Hady Diallo, DPS de Labé.

A noter que cette situation n’est pas un cas isolé dans la préfecture e Labé. L’année dernière, les mêmes faits se sont produits dans une autre clinique privée sise dans le quartier Daka, rappelle notre interlocuteur.

« C’est la deuxième fois que ce genre de situation se produit dans notre district sanitaire. Vous vous rappeler l’année dernière, une autre clinique agréé située à Daka qui avait l’agrément d’une clinique médicale et non de clinique médico-chirurgicale avait opéré un patient qui a succombé par la suite. Là également, nous avions procéder à la fermeture de la partie chirurgie et seule la partie médicale fonctionne depuis lors », mentionne Dr Mamadou Hady Diallo.

Malgré la fermeture de cette clinique privée, personne n’a été inquiétée pour le moment. Néanmoins, en a croire les autorités sanitaires de Labé, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. En outre, toutes nos tentatives de rentrer en contact avec le fondateur de cette clinique ont été vaines.

Affaire à suivre !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83