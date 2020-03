Labé : les électeurs au rendez-vous au centre de vote du camp Elhadj Oumar

À l’image de Konkola, les électeurs ont répondu présents au centre de vote de l’école primaire du Camp Elhadji Oumar Tall de Labé, fief de l’opposant Cellou dalein Diallo, situé à 7 km du centre-ville. Ils étaient très nombreux ces électeurs qui ont fait le déplacement ce dimanche 22 mars pour s’acquitter de leurs devoirs civiques.

Beaucoup d’électeurs n’ont pas voulu se confier aux journalistes. Rencontré sur ces lieux, ce citoyen (Youssouf Kanté) qui a voté a déclaré : ” moi Je suis venu voter. Depuis 08 heures, je suis là et j’ai voté sans crainte, j’espère que mon candidat sortira victorieux. En plus, j’ai voté Oui pour la nouvelle Constitution, je le dis haut et fort. La Guinée a besoin d’une nouvelle Constitution. Ceux qui disaient qu’il n’y aura pas d’élection ont vu maintenant à Labé nous avons voté”.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé