Labé : les élèves-maîtres battent le pavé ce lundi et réclament 6 mois de bourse d’entretien à l’Etat

A l’image de leurs camardes de Kankan qui ont manifesté la semaine dernière, les élèves-maîtres de Labé sont également descendus ce lundi 12 avril 2021 dans les rues de Labé, pour réclamer les 6 mois de bourse d’entretien que leur doit l’Etat guinéen. Ils étaient des centaines à battre le pavé, à partir de l’école normale des instituteurs (ENI) sise dans le quartier Kouroula 1 pour marcher sur la préfecture, en scandant des slogans ‘’ nos pécules’’. Au vestibule de la préfecture, l’un des porte-parole des manifestants, Abdoulaye Sylla, est revenu sur les raisons de ce mouvement.

« Chaque fin de 3 mois, nous recevons nos pécules à savoir 540 mille fg, ça fait 6 mois et nous sommes dans les périodes de stage où nous devons faire encore 3 mois. Et voilà encore l’arrivée du mois saint de Ramadan, on t’envoie dans une localité, on ne te donne pas quelque chose à travers laquelle tu pourras passer le temps. Nous réclamons nos pécules parce que nos amis avec lesquels nous sommes orientés, qui sont à l’université, eux ils ont déjà reçu leurs pécules ça fait déjà 3 semaines. Pourquoi pas nous », s’interroge le porte-parole des manifestants.

Poursuivant, Abdoulaye Sylla, le porte-parole des manifestants fustige l’indifférence de leur direction, qu’il accuse de ne pas œuvrer pour qu’ils soient en possession de leur dû.

« La direction ne nous a pas appelés pour dire qu’il y a eu retard donc nous voudrons que vous acceptiez de patienter. Ils devaient nous dire ‘’vous n’êtes pas en possession de vos pécules parce qu’il y a telle chose et tel problème. Nous avons posé le problème à notre direction. Le directeur nous a dit : ‘’nous, on ne sait pas, on ne nous a pas contactés pour ça. C’était le lundi dernier, ils nous ont dit d’attendre aujourd’hui on est venu mais en vain », fustige cet élève-maître de la deuxième année.

Prenant la parole, le préfet de Labé, El. Safioulaye Bah, tout en demandant aux manifestants de lui faire parvenir leur revendication écrite, a promis de la transmettre à qui de droit.

« Ce sont vos droits, c’est pour ça, convaincu de vos droits, je vous promets personnellement, je vais m’impliquer pour faire en sorte que cela soit réglé. Mais je voudrais que vous nous fassiez cela par écrit. Maintenant que nous sommes saisi du dossier nous allons nous impliquer. Beaucoup d’entre vous ne sont pas d’ici, vous avez besoin de cet argent pour vivre. Croyez-nous, nous ferons en sorte que vos réclamations soient entendues en haut lieu. J’appellerai le ministre pour lui faire part de vos réclamations » promet le préfet de Labé.

A noter que toutes nos tentatives de nous entretenir avec la direction sont restées vaines. Néanmoins au moment où nous quittions les lieux, le calme était revenu, mais tous les yeux sont tournés vers la préfecture. Affaire à suivre.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

