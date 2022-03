Labé : les élèves maitres battent le pavé et réclament leurs pécules.

A l’instar de leurs camarades des autres préfectures comme Kankan, ils étaient très nombreux ces élèves maitres de Labé, à sortir pour battre le pavé ce lundi 07 mars 2022, pour réclamer leur prime d’entretien auprès des autorités.

Ces futurs formateurs ont pris d’assaut les locaux du gouvernorat pour protester également ce qu’il qualifie de manque de considération à leur égard. Venus des établissements sis dans le quartier Kouroula, ces grognards munis de pancartes, scandaient des slogans comme : « on veut nos pécules, nous souffrons »

Prenant la parole, le président du comité des élèves maitres de l’école normale des instituteurs de Labé est revenu sur l’objectif de leur manifestation.

« Pourquoi nous somme dans les rues, c’est parce que tout simplement, nous voulons nos pécules. La vie est très dure actuellement, quand on reçoit ces pécules là, ça peut subvenir à certains de nos besoins. A chaque 3 mois, on doit être payé. Par rapport à notre situation, il y a deux groupes, il y a les recrutés et les orientés. Les recrutés reçoivent 450 mille de francs guinéens et les orientés reçoivent 520 mille francs guinéens. Ça fait 6 mois qu’on n’a rien reçu », a expliqué Boubacar Sadio Diallo.

Conscient des conséquences que la manifestation va engendrer sur leur formation, Boubacar Sadio Diallo confie qu’ils vont la poursuivre jusqu’à ce que les élèves maitres soient en possession de leur dû.

« C’est parce qu’on souffre, c’est pour cela qu’on sort manifester. C’est notre droit, on doit le réclamer. Nous comptons continuer cette manifestation jusqu’à ce qu’on soit satisfait, dès qu’on est satisfait, on se retourne dans les classes. Nous, nous sommes les futurs formateurs des cadres de ce pays. On ne doit pas être négligé. Sortir dans les rues comme ça, on sait que ça peut jouer sur notre formation mais il faut nous comprendre », a affirmé Boubacar Sadio Diallo.

Pour lui, comparativement aux étudiants des universités, ils se sentent lésés par les autorités.

« Nous à l’ENI, c’est comme si on nous néglige, pourquoi ? Puisqu’à chaque année, il faut qu’il y ait grève pour qu’on soit en possession de nos pécules. Mais ça doit cesser. On doit être considéré comme les étudiants des universités publiques. Parmi nous de l’ENI, il y a certains qui ont été orientés au même titre que ces étudiants. Il faut en tenir compte. Pourquoi cette différence ? Les étudiants ont été payé pourquoi pas nous », s’est-il interrogé.

Selon Boubacar Sadio Diallo, un tête-à- tête s’est tenu entre le gouverneur de région et une délégation des manifestants et des promesses ont été tenu de la part du gouverneur.

« On avait délégué 3 personnes qui sont allées rencontrer le gouverneur. Il nous a parlé en disant qu’il va essayer de remonter les informations. Comme demain c’est la fête des femmes, il nous a demandé de déléguer 3 personnes le mercredi pour revenir vers lui » conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

