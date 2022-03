Labé : les enseignants contractuels manifestent et réclament leur intégration à la fonction publique

Ce mercredi matin 2 mars 2022, les enseignants contractuels ont manifesté pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Du stade régional de Labé, les grognards ont marché sur la DPE et de L’IRE, avec des slogans comme : non au concours, la fonction publique est notre maison commune, oui à l’intégration à la fonction publique sans condition.

Dans son speech, le chargé à l’organisation du bureau régional des contractuels d’Etat de Labé est revenu sur l’objectif de cette manifestation.

« On a été évalué à l’école, c’est après que nous avons été déployés sur le terrain, parce qu’ils ont compris que nous pouvions exercer le métier, enseigner les élèves. Mais à l’issue de tout cela, l’Etat nous a abandonnés. A chaque fois ils nous promettaient une contractualisation d’Etat afin de nous employer à la fonction publique mais nous n’avons rien vu. Aujourd’hui nous déplorons que la liste qui était à 11.000 enseignants soit allée jusqu’à 25.000 enseignants. Nous n’avons pas peur du concours, mais nous savons qu’une fois ce concours, c’est les leurs qu’ils vont prendre et laisser nous qui sommes sur le terrain. C’est pourquoi nous réclamons notre intégration à la fonction publique sans concours. Parce qu’on a déjà été évalué et on sait que nous pouvons tenir les cours sans problème. Nous tous nous sommes en situation de classe. C’est pourquoi, nous avons demandé à tous les contractuels communautaires d’abandonner les cours pour cette semaine pour montrer notre mécontentement car nous avons été trahis par l’Etat. Tant que nos préoccupations ne sont pas prises en compte, nous allons continuer la manifestation » affirme Ibrahima Sory Diallo.

De son côté, l’inspecteur régional de l’éducation de Labé a rassuré les manifestations que l’administration scolaire est en train de se battre pour qu’il y ai la transparence dans la sélection de ces contractuels d’Etat et que les méritants soient retenus

« Notre lutte aujourd’hui, c’est qu’il y ait la transparence. Nous même quand nous allons sur le terrain, on a les larmes aux yeux. Puisqu’avec cette corruption, nous avons aujourd’hui des enseignants qui sont dans des classes, mais ils ne doivent pas y être. Nous avons vu des enseignants, on a envie de les retirer de la classe, mais on n’a pas un remplaçant à mettre là. Il y a des enseignants qui sont là, dont leur présence est égale à leur absence. Donc l’administration scolaire est en train de se battre pour que dans cette sélection, qu’il y ait la transparence et que les méritants soient retenus, car l’élève ne reflète que son maître. Nous sommes avec vous, nous sommes pour vous et nous nous battons pour vous. Luttons tous contre la corruption. Mais jusqu’à présent, la fonction publique n’a défini un nombre qui sera recruté au compte de l’éducation. Donc attendons que les stratégies soient définies et que nous engagions la lutte pour qu’il y ait la transparence » a exhorté Bato Donzo, inspecteur régional de L’éducation de Labé.

A noter que selon les statistiques fournies par la coordination régionale de l’éducation de Labé, ils sont plus de 400 enseignants concernés dans cette affaire. Aux dernières nouvelles, on apprend que ces manifestants ont battu le pavé pour se faire entendre sans aucun incident. Aucune force de maintien d’ordre n’était visible tout au long de la manifestation.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

