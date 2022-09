 Labé : les militaires, à leur tête le gouverneur de région, célèbrent l’an 1 du CNRD dans la ferveur

A l’image des autres villes du pays, une fête d’anniversaire a été organisée ce lundi 05 septembre, au camp Elhadj Oumar Tall de Labé, pour célébrer l’an un de la prise du pouvoir du CNRD, des mains d’Alpha Condé. Ils étaient trop nombreux ces services de défense et de sécurité à prendre part à cette cérémonie, qui a connu la présence du premier imam, le maire par intérim, les responsables des services déconcentrés, le préfet et le gouverneur de la région administrative.

Après le défilé, suivi de quelques démonstrations des services des sécurités, le commandant de la deuxième zone militaire de Labé, a pris la parole pour revenir sur les raisons de la prise du pouvoir le 05 septembre dernier.

« Compte tenu de la dégradation de la vie socio-politique et économique de la Guinée entre autres : le détournement des biens publics, la politisation de l’administration, et les couches les plus vulnérables, la fragilisation de la couche sociale, l’accaparement des biens de l’Etat, le blanchiment des capitaux, la corruption à tous les niveaux, la politisation de l’armée, l’ethnisation des partis politiques, et l’impunité, les forces de défense et de sécurité se sont livrées à la mort ce jour, pour défendre la cause, de tout un peuple en souffrance », affirme le colonel Tamba Kalas Tolno.

Poursuivant, le commandant décline en substance les objectifs du CNRD, en ces termes: » le CNRD a mis en place les consultations nationales regroupent tous les partis politiques, la société civile, les syndicalistes, les confessions religieuses etc. C’est ainsi qu’a vu le jour la création d’une charte représentant la constitution en cette période de la transition. Le CNRD a mis en place le CNT qui a pour mission de voter les lois de la république. Le CNRD s’est fixé des objectifs tels que la refondation de l’Etat, l’instauration de l’autorité de l’Etat, la lutte contre la corruption, le détournement des biens publics, la mauvaise gouvernance. Le CNRD est en train de poser des actes positifs pour la montée en puissance opérationnelle des forces et défense de sécurité »

De son côté, le gouverneur de la région administrative de Labé, après avoir tressé des couronnes au CNRD, demande aux populations de respecter les lois de la République.

« Depuis le 05 septembre, une nouvelle ère, et une nouvelle page de l’histoire viennent de se dessiner avec l’avènement du CNRD, ce qui a tracé un chemin plein d’espoir pour les populations guinéennes en général et en particulier pour les populations de la région de Labé. La libération des détenus politiques, la réouverture des sièges des partis politiques, le retour des exilés politiques sont des voies pour la réconciliation nationale, et un retour à un Etat de droit, et la volonté du président de la transition de changer radicalement les pratiques malsaines, qui minent la gouvernance depuis plusieurs années. Les objectifs du CNRD sont entre autres: la rectification institutionnelle, la refondation de l’Etat, le repositionnement de la Guinée dans le concert des nations. Dans cette optique, il y a eu l’élaboration de la charte de la transition, la nomination d’un Premier ministre civil, la mise en place du CNT, l’organisation des assises. Je vous invite à saisir cette opportunité que nous offre cette célébration de l’an un du CNRD au pouvoir, pour aller dans le sens du pardon, de la tolérance, du respect des lois, des règlements, des libertés individuelles et collectives » demande le colonel Robert Soumah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83