Labé : l’imam Badrou remet au PM une enveloppe contenant les doléances des populations

Dans la soirée du lundi 6 juin 2022, une forte délégation conduite par le Premier ministre Mohamed Béavogui s’est entretenue avec les sages de Labé. Et c’est le foyer coranique de Thierno Aliou Bhoubha NDiyan situé dans le quartier Mosquée qui a servi de cadre à ladite rencontre. Dans son intervention , l’imam de la grande mosquée de Karamoko Alpha de Labé a énuméré quelques préoccupations des citoyens de la Moyenne Guinée en général et celles de Labé en particulier.

« Lorsque nous avons appris que le gouvernement viendra à Labé, nous nous sommes dit de se préparer avant leur arrivée, histoire de leur exposer les besoins à Labé en particulier voire même au Fouta en général puisque, nous ne savons pas s’ils seront à Mamou ou pas. Mais nous sommes conscients des maux dont souffrent presque tous les citoyens du pays actuellement. Donc nos difficultés sont entre autres : les problèmes d’infrastructures routières , le délestage du courant électrique, des infrastructures éducatives et sanitaires. Grosso modo, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour que le gouvernement puisse touche du doigt ces réalités là, nous avons listé ces différents éléments et nous avons même regroupé quelques personnes ici, tout en contactant également certains ressortissants de Labé qui sont à Conakry pour rédiger un mémorandum et nous l’avons mis dans une enveloppe et nous avons remis au Premier ministre. Nous savions qu’une fois sur place, ils n’auront pas beaucoup de temps pour écouter tout ce dont nous avons besoin. Le Premier ministre nous a dit qu’il est venu et qu’il met à notre disposition l’ensemble de ses ministres. Donc, une fois que nous leur avons donné le mémorandum, ils nous ont dit qu’ils vont partir mais en ce qui concerne la suite du fait que le Premier ministre lui-même nous a dit qu’il met à notre disposition tous les ministres, c’est ce qui veut dire que nous espérons une suite favorable par rapport à nos préoccupations et comme ils avaient accepté notre demande récemment concernant la suspension des opérations de casse et de déguerpissement des occupants des domaines bâtis et non bâtis publics, donc l’espoir est là », espère l’inspecteur régional des Affaires religieuses de Labé.

Tidiane Diallo , correspondante régionale à Labé

