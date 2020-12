Labé : l’ouverture des classes a été effective, ce mardi

A l’instar des autres villes du pays, l’ouverture des classes a été effectivement ce mardi, 1er décembre 2020, à Labé, au compte de l’année scolaire 2020- 2021. Dans la capitale du Foutah Djallon, c’est le collège Konkola qui a été choisi par les autorités éducatives pour l’ouverture officielle des classes.

Une cérémonie faite en présence des autorités régionales, préfectorales et communales. Dans son allocution de circonstance, la Directrice préfectorale de l’éducation de Labé a insisté sur le respect des gestes barrières contre la Covid-19.

« Les élèves sont là, les cours ont démarré et les kits sanitaires existent et il faut respecter les barrières sanitaires. Avant que ce jour de 1er décembre n’arrive, on avait déjà fait plusieurs réunions de préparation lors desquelles nous avons parlé du nettoyage des écoles, la distanciation physique et la répartition des programmes, la répartition des professeurs, la répartition des salles de classes et la préparation des emplois du temps, mais aussi le pré-positionnement des kits sanitaires pour que ce 1er décembre, les cours puissent démarrer normalement. Et vous avez vu que ces dispositions ont été prises », affirme Hadja Aissatou Djouldé Diallo.

Poursuivant, la première responsable de l’éducation de Labé, demande à tous les acteurs de l’éducation de faire de cette année scolaire une priorité.

« Nous demandons à tout le monde de se mettre à la tâche et de faire effectivement l’année scolaire une priorité. Aujourd’hui, on s’est rendu compte que les classes ont fonctionné parce que tous les professeurs programmés étaient dans les classes et ont commencé les cours. Les cours ont effectivement démarré aujourd’hui 1er décembre 2020, à Labé », renchérit-elle.

A préciser que même si devant chaque salle de classe des kits de lavage des mains sont installés, parmi les élèves et encadreurs d’autres ne portent pas de bavettes.

Tidiane Diallo, correspondant régionale à Labé

