Labé : ‘’plus de 177 mille personnes ont été enrôlées’’ (président de la CEPI)

Quelques jours après la fin de l’enrôlement des électeurs guinéens, les résultats de cette opération au niveau de la préfecture de Labé ont été mis à la disposition de la presse le mardi 24 décembre dernier.

Selon le président de la commission électorale préfectorale indépendante de Labé, un total de 188 767 électeurs ont été enrôles.

« Au jour d’aujourd’hui, nous avons enregistré un total de 177 mille 768 électeurs enrôlés dont 96 mille 029 mille pour la commune urbaine de Labé. Dans les 13 CESPI, nous avons enregistré 81 mille 739 électeurs. Comparativement à l’enrôlement de 2015, nous avions eu à l’époque un total de 185 mille 693. Donc, vous comprendrez que cette année, les résultats sont nettement inférieurs », explique Elhadj Lamine Sangaré.

Sur les causes de cette infériorité, notre interlocuteur a précisé : « Les causes sont entre autres les personnes décédés qui ont été d’abord retirées du fichier. En plus, à Labé, l’opération n’a pas démarrée le jour-j. Au lieu de démarrer le 21, nous avons commencé le 23 décembre. Troisièment, certaines personnes ont refusé catégoriquement de se faire enrôler. Par exemple, des citoyens de Bowie qui relevaient de la sous-préfecture de Kalan et Combeya qui relevaient de la sous-préfecture de Dionfo ont refusé d’aller à Tarambaly pour se faire enrôler… »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83