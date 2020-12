Labé : plus de 3 tonnes de produits périmés incinérés, ce mercredi à Thialakoun

Nous vous annoncions dans une de nos précédentes dépêches que le samedi 19 décembre dernier, le service contrôle et qualité et norme de Labé a mis main sur une importante quantité de produits périmés au marché central de Labé le samedi 19 décembre dernier. Ces produits impropres à la consommation sont entre autres : alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, estimés à plus de 3 tonnes.

Moins d’une semaine après cette saisie, les responsables de ce service public, ont procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à l’incinération de ces produits dont la date de péremption est arrivée à terme. Et c’est le site de Thialakoun qui a servi de cadre à cette opération devant les autorités communales et préfectorales de Labé. Au micro de mediaguinée, la chef du service contrôle, qualité et norme est revenue sur cette incinération en ces termes :

« Nous avons ici 3 tonnes et demi de produits périmés, dont entre autres des produits alimentaires, cosmétiques, et des produits pharmaceutiques. Ces produits ont été incinérés aujourd’hui. C’est un fait que nous déplorons avec la dernière énergie, parce qu’il n’y a pas mal de sensibilisation et de contrôle. Presque tous les jours nos agents saisissent des produits périmés et sensibilisent mais les commerçants n’acceptent pas de comprendre », explique Fatoumata Diaraye Diallo.

De son côté, le secrétaire général chargé des affaires administratives, n’a pas manqué d’encourager les agents du service de contrôle, qualité et norme.

« Cette opération d’incinération est avantageuse pour nous tous. Ces produits périmés là s’ils ne sont pas éliminés sur marché, ça va intoxiquer la population. Donc encouragez les agents de norme et qualité et qu’ils soient rassurés que les autorités ne manqueront jamais d’effort pour les appuyer sur tous les plans », promet Mamadou Traoré.

A noter que ces produits périmés ont été saisis dans la commune urbaine de Labé et les 13 sous-préfectures.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83