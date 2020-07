Labé : plus de 4 mille casiers de jus périmés saisis des mains du secrétaire fédéral des NFD

C’est un moment difficile pour le parti des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) à Labé. En effet, le jeudi, 23 juillet dernier, environs 4962 casiers de jus destinés à la consommation et stockés dans un magasin dans le quartier safatou 1 sis à 6 km de la ville de Labé ont été saisis par les service de contrôle de qualité et norme de Labé, des mains du secrétaire fédéral des NFD, en la personne de Mamadou Dain Gadjiko qui est aussi le représentant de ces boisons dans la cité saint de Karamoko Alpha de Labé.

Sur le film de cette saisie, la directrice préfectorale du service de contrôle de qualité et de norme explique : « C’est grâce aux tournées que font nos agents chaque jours dans les lieux de vente pour inspecter que cette importante quantité de jus périmés a été saisie. Nous avons saisie en tout 4962 casiers de jus planète périmés depuis le 29 février 2020, à Safatou. Ces produits étaient stockés là-bas. Ces jus périmés saisis appartiennent au représentant des jus planète à Labé (Mamadou Dian Gadjiko ndlr)», explique Fatoumata Diaraye Diallo.

Dans le but d’équilibrer l’information, nous avons joint au téléphone, l’incriminé dans ce dossier. Brièvement, Mamadou Dian Gadjiko a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

« Qui vous a informé de ça ? (le service de contrôle de qualité et norme) ? Nous nous sommes compris entre nous, il y’a eu un compromis. Il (service contrôle de qualité et norme ndlr) était venu pour un contrôler de routine », affirme le secrétaire fédéral des Nfd de Labé.

Interrogé sur ce soit disant compromis dont fait cas le mis en cause, la directrice préfectorale du service de contrôle de qualité et de norme de Labé a tenu à préciser :

« Non et non. Il nous avait dit qu’il voulait envoyer les jus à Conakry, chose que nous avons refusée. Nous lui avons dit comme le service représentant du contrôle de qualité et norme est à Labé, nous allons incinérer les produits ici. Pour le moment, une date n’a pas été fixée pour l’incinération, mais nous avons cadenassé ces magasins contenant ces jus avec nos propres cadenas, pour ne pas qu’il les fait sortir derrière nous. »

Dans la foulée, Fatoumata Diaraye Diallo met en garde les commerçants détenteurs des produits périmés en ces termes : « Je demande aux commerçants de ne pas détenir des produits périmés sans informé notre service. A défaut, ils seront confrontés à des taxes. On va multiplier le prix d’un produit par deux. Ensuite, ajouter 515000 fg qu’ils vont verser à la banque », conclut-elle.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

