Labé : plus de 500 cartes d’électeurs distribuées en deux jours au quartier Tata 2

Malgré les menaces du député uninominal de Labé, Cellou Baldé qui disait qu’aucune carte d’électeur ne sera distribuée à Labé, fief de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG), il ressort que ces menaces ne passent pas dans le secteur Thiague, quartier Tata 2, commune urbaine de Labé.

Selon les informations recueillies auprès du premier responsable de la Commission de distribution des cartes d’électeurs, plus 500 cartes d’électeurs ont été distribuées en deux jours.

« Chez nous, la distribution des cartes d’électeurs avance à grand pas. Aujourd’hui, nous avons distribué 456 cartes d’électeurs et hier mercredi, 12 février, nous avons distribué 90 cartes. Le matin, Il y avait une foule qui était venue retirer les cartes d’électeurs. Les cartes sont dans ma voiture, j’ai noté les numéros sur une feuille. Quand tu viens à travers ton visage on cherche ta carte et on te l’a restitue. Les enseignants nous ont laissé avec l’école par peur d’être attaqué », explique-t-il.

A noter que dans certains lieux de la ville, aucune carte n’a été pour le moment distribuée.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

