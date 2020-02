Labé : plus de 6 mille cartes d’électeurs emportées par des gens cagoulés

La distribution des cartes d’électeurs continue de se heurter à difficultés difficultés dans plusieurs zones de la commune urbaine de Labé. Selon nos informations, plus de 6 mille cartes d’électeurs ont été soutirées à la commission de distribution déployées dans la ville par des inconnus dont certains étaient cagoulés et munis des machettes.

Sur 2 mille 233 cartes d’électeurs qu’ils avaient à distribuer, la commission du quartier Mairie n’a pu repartir dans sa fuite qu’avec 200 cartes, nous confie l’un des missionnaires de la CEPI de Labé, envoyé dans cette zone, avant de préciser qu’ils ont été menacés par des jeunes cagoulés.

« Ce sont des hommes cagoulés avec des machettes qui sont venus nous surprendre et ils ont pris les cartes. Heureusement, nous ils ne nous ont pas fait du mal, on était au nombre de quatre. On avait un total de 2 mille 233 cartes à distribuer et on est revenu qu’avec 200 cartes. Les autres ont été retirées. Mais c’était dans la débandade totale que nous avons échappés», explique Keita Aboubacar.

Des informations confirmées par le président de la commission électorale préfectorale indépendante de Labé. Selon Elhadj Lamine Sangaré, ce sont des points de distribution comme Tata2, Safatou 1, Doghol, pounthioun et Mairie qui sont concernés par cette situation. Néanmoins, il a ignoré le nombre exact des cartes d’électeurs emportées.

« D’hier à aujourd’hui, si je prends le cas de Safatou 1, le président de la commission a été attaqué par des jeunes qui lui ont retiré toutes les cartes. A Pounthioun aussi, la dame qui était là-bas vient de rejoindre la préfecture, elle a été pourchassée par des jeunes du quartier. A Doghol, le président de la commission a été obligé de fuir laissant derrière lui toutes les cartes qui ont été ramassées par les jeunes. Plusieurs cartes ont été emportées dans la ville. Si je prends celui de Safatou 1, c’est plus de 2 mille cartes qui ont été emportées. Mais j’attends leur rapport. Mais la distribution avait commencé à Tata 2, plus de 586 cartes ont été distribuées, sur les 2 mille », nous confie le président de la CEPI de Labé.

Dans la foulée, Elhadj Lamine Sangaré a lancé un appel à l’endroit des citoyens en ces termes : « Ces cartes d’une manière à une autre peuvent servir à quelque chose. Demain, que ça soit pour une élection, pour l’établissement d’un dossier administratif, que ça soit pour une autre élection », a-t-il rappelé.

A noter que malgré ces difficultés rencontrées, sur les 230 et quelques milles cartes électeurs que comptent Labé, plus de 500 cartes ont été distribuées à Tata2. En outre, les opérations continuent de plus belle dans les quartiers Kouroula et Pounthioun. Car, ces zones ont été délocalisées dans la salle des rencontres de la préfecture.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

