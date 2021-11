Labé : près 20 ans après, l’hôpital régional a ses chambres froides pouvant prendre 10 corps

L’hôpital régional de Labé -chef-lieu de la Moyenne Guinée- vient d’être doté d’une chambre froide entièrement équipée, pouvant conserver 10 corps. La réception de ces équipements médicaux a eu lieu ce mercredi 17 novembre 2021, dans les locaux dudit hôpital, sous la Présidence du gouverneur de région.

« C’est un réel plaisir pour moi, de prendre part à cette cérémonie de remise officielle du matériel et équipement en faveur de l’hôpital régional de Labé. Je voudrais à l’entame de mes propos remercier monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya qui ne cesse de déployer dans le cadre de l’amélioration de la santé de la population. M. le directeur de l’hôpital régional, en vous remettant ce lot de matériel sanitaire, le gouvernement du colonel n’a aucun doute du bon usage qu’en fera le personnel de la santé et de la plus plus-value que les équipement apporteront l’amélioration de la santé de la population », espère Robert Soumah.

Apparemment, très heureux par ce geste, le directeur régional de l’hôpital de Labé, est largement revenu sur la composition de ce don.

« Dans ce lot important d’équipements, vous trouverez des chambres froides pour l’hôpital régional, ça fait près de deux décennies, l’hôpital régional de Labé, n’a pas de chambre froide. Je voudrais également dire que ces chambres froides vont nous permettre de prendre à la fois, jusqu’à 10 corps. Donc, nous avons une chambre froide qui peut prendre six corps, et un autre qui peut prendre quatre corps. Ce qui fait un total de 10 corps. Je crois que c’est une avancée pour notre hôpital, en plus de cela, nous avons reçu des équipements de haut niveau pour les différents services, nous avons des équipements pour le bloc opératoire, pour les services de néonatologie, les services de réanimation », précise Dr Ataoulaye Sall.

Dans la foulée, le premier responsable de l’hôpital régional de Labé a réaffirmé son engagement de servir les bénéficiaires.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

