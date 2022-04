Labé : qui a mis le feu au siège de l’UFDG?

Le sinistre s’est produit hier dimanche 10 avril 2022. Même si pour le moment on ignore l’origine de l’incendie, d’après notre constat, une partie du quartier général du bureau fédéral de l’Union des forces démocratique sis à Kouroula au centre-ville de Labé. Rencontré à quelques minutes de l’incendie, le secrétaire fédéral de l’UFDG de Labé, nous a confié que le feu s’est déclaré aux environs de 06 heures du matin, avant de préciser que parmi les dégâts matériels enregistrés, il y a beaucoup de documents du parti qui ont été réduits en cendres.

« C’est à 06 heures du matin que j’ai été informé par les gardiens de cet incendie. Immédiatement, j’ai appelé mes autres collègues responsables du parti et on s’est tous transporté sur les lieux. On a constaté que le feu a consumé deux parties du bâtiment. Il s’agit de mon bureau et une partie du salon où nous gardons nos archives. Au niveau des deux parties, il y a eu assez de dégâts matériels. Tous les rideaux, les moquettes, des documents d’archives, tous ont été brûlés. Des documents qui remontent même des élections de 2010, 2013, 2015, 2018, de 2020. Heureusement, nos ordinateurs, nos imprimantes, les fauteuils et chaises ont été épargnés par le feu. Les dégâts ont été un peu limités, grâce à l’intervention rapide des citoyens appuyés par le service de la protection civile. Et Dieu merci, il n’y a pas eu aussi de perte en vie humaine », explique Mamadou Bachir Koula Diallo.

Même si pour le moment, les causes de l’incendie sont inconnues, néanmoins l’un des neveux de Cellou Dalein, déréglé mental, serait soupçonné d’être l’auteur de l’incendie a été interpellé et une enquête a été ouverte. Sur la question, le secrétaire fédéral de l’Ufdg laisse entendre : « En réalité pour le moment, on n’a pas déterminé avec exactitude les causes de l’incendie. Mais des enquêtes ont été ouvertes pour voir si c’est d’origine électrique ou criminelle. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cela. Mais nous, on se prononcera là-dessus après la fin de l’enquête. Il y a certaines sources qui m’ont fait croire, que c’est un jeune qui passe la nuit dans ce bâtiment qui serait présumé auteur de cet incendie. Mais je ne peux pas me fier aux rumeurs. Nous attendons la fin des enquêtes. Il y avait effectivement des gens qui passent la nuit dedans. Ces derniers ont été alertés par la fumée et ils sont sortis. Il peut y avoir des suspects. Mais c’est les enquêtes qui vont le déterminer. Il y avait un jeune déréglé mental qui passe la nuit dans le bâtiment, plus les gardiens. Et ce jeune degré mental est un neveu (fils de la petite sœur) de Cellou Dalein Diallo. Mais je n’ai pas été informé qu’il a reconnu être l’auteur de l’incendie jusqu’à la dernière minute. Parce que lorsque que je quittais les lieux, ce jeune n’était même pas présent au siège. Mais nous attendons les résultats des enquêtes pour déterminer les causes de cet incendie », précise Mamadou Bachir Koula Diallo, le secrétaire fédéral de l’UFDG de Labé.

Il faut noter qu’au moment où on quittait le siège de l’UFDG sis à Kouroula aux environs de 13 heures, certains cadres de l’UFDG qui y étaient présents, nous ont informé qu’un pick-up de la gendarmerie, venait à peine de quitter les lieux, et le jeune déréglé mental, neveu de Cellou Dalein Diallo aurait été embarqué à bord, pour approfondir les enquêtes et situer les responsabilités.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83