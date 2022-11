Labé/Rallye Budapest : les touristes européens séduits par l’artisanat guinéen

Le cortège du Rallye Budapest composé de plus de 500 touristes européens s’est rendu ce vendredi 4 novembre, dans la préfecture de Labé après celle de Koundara.

Ici, les touristes d’une vingtaine de nationalités européennes ont été séduits par l’artisanat guinéen. Une occasion pour ces artisans de vendre leurs produits made in Guinée à ces touristes qui feront leur promotion une fois dans leurs pays respectifs.

Arrivés sur le site Enco5 non loin de l’aéroport de Labé, ces touristes ont été accueillis par la population dans une atmosphère festive. A leur tour, ils expriment leur joie en les saluant de passage avec des sourires aux lèvres et des prises de photos.

Sur le site où sont installés les bivouacs, ils ont pris d’abord goût des plats guinéens, avant d’être séduits par nos produits artisanaux.

Sous un stand, ce touriste de nationalité Polonaise est attiré par des calebasses perlées et d’autres produits locaux made in Guinée. Très séduit par la beauté de cette calebasse, il l’a porté sur sa tête pour en faire un chapeau. Apprécié par ses amis, il saute de joie et danse.

Interrogé hors micro, il n’a pas caché sa satisfaction combien de fois il est content de voir cette calebasse qu’il voit pour la première fois avec ce décor.

A quelques mètres de là, est assis le jeune tisserand Ibrahima Diallo qui tisse le coton. Autour de lui, les touristes qui regardent avec attention les mouvements des fils de coton.

Et pour mettre fin à la curiosité, l’un d’entre eux s’approche pour lui demander les instruments qui entrent dans la fabrication de cette tenue traditionnelle, mais aussi à combien il revend après confection.

A côté de lui, le jeune Thierno le cordonnier. Avec ses chaussures de fabrique guinéenne, Frédéric séduit et achète une paire : « je l’ai acheté pour la porter une fois dans notre pays. La chaussure est très jolie. »

Interrogé, Ibrahima Diallo donne les raisons de sa présence sur ce site : « je suis venu aujourd’hui sur ce site pour vendre l’image de mon métier, vendre mes produits aux touristes Européens. Car vous n’êtes pas sans savoir que les européens aiment beaucoup nos produits locaux. Donc, c’est le moment opportun de les vendre. Comme vous voyez, ils sont très attirés et intéressés. Ils sont même séduits quand ils voient ce que nous faisons. Nous vendons les trois pièces à 300000 GNF.»

De son côté, Daouda Sylla cordonnier dira : « nous les artisans nous sommes venus ici aujourd’hui pour montrer nos talents, nos créations. Certains des touristes sont venus nous demander comment nous parvenions à fabriquer ces chaussures, ces portes monnaies en cuivre. Et d’autres ont acheté. Et cela nous apporte beaucoup de choses surtout qu’ ils les importent , cela encourage d’autres touristes à venir pendant les prochaines éditions. Une façon de faire la promotion de nos produits à l’étranger. »

