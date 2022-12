Labé : Sadio, 40 ans, chute d’un arbre et meurt, à Safatou1

L’incident s’est produit dans l’après-midi du mercredi 30 novembre 2022, à Thiaghé Tanouya, un secteur relevant du quartier Safatou 1, commune urbaine de Labé. La victime, un père de famille, a trouvé la mort aux environs de 13 heures après avoir chuté d’un arbre. Interrogé, l’adjoint du chef secteur de Tanouya où s’est produit le drame explique est revenu sur les faits.

« C’est un citoyen qui était en train d’élaguer un arbre qui se trouve dans sa clôture dont les branches s’étaient rabattues vers l’extérieur. Et pour ne pas obstruer le passage des piétons, il a décidé de réduire sa taille. Il a déjà coupé certaines branches. C’est dans ça, qu’une partie de l’arbre qui lui servait d’appui s’est coupé et il est tombé sur une barre de fer pointue qui a percé son épaule en profondeur. Il a rendu l’âme sur le coup. La victime s’appelle Amadou Sadio Diallo âgé d’une quarantaine d’années. Il est marié mais j’ignore le nombre d’enfants qu’il a laissés », explique Ibrahima Sadio Kanté.

Selon cette autorité locale, la victime était seule sur les lieux. C’est le bruit de l’arbre qui a craqué qui a alerté les citoyens.

« Il était seul sur les lieux. C’est le bruit qui a attiré l’attention des citoyens. Au début, ils pensaient que c’est l’arbre qui est tombé. Heureusement, une femme était à côté, c’est elle qui a crié au secours et les habitants du village sont sortis pour constater les faits. Mais déjà avant qu’il ne soit secouru, il s’était vidé de tout son sang. Il est mort sur le coup. On a récupéré le corps et on a informé les autorités communales et les services de sécurité. Après leur constat, ils nous ont restitué le corps. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83