Labé/Thialakoun : près de 300 kg de chanvre indien incinérés

C’est sous la présidence du gouverneur de région, Elhadj Madifing Diané que cette incinération de drogue a eu lieu ce samedi, 16 janvier 2021. C’est au total, 276, 5 kg de chanvre indien saisis le 27 décembre dernier, dans le quartier Daka 2, commune urbaine de Labé lors d’une perquisition de la gendarmerie mobile numéro 8 qui ont été incinérés en présence des autorités judiciaires et des services de sécurité.

Dans son intervention, le substitut du procureur de la république prés le tribunal de première instance de Labé est revenu sur l’opération qui a permis la saisie de cette drogue.

« C’est suite à la perquisition effectuée dans la nuit du 27 décembre 2021, que la quantité là a été saisie. Il s’agit de 276,5 kilogrammes de chanvre indien. Les mêmes informations avec moi ont circulé comme quoi, la drogue qui avait été saisie aurait été restituée. C’est donc pour apporter une preuve que ce que les gens disaient n’étaient pas fondés qu’on a préféré aujourd’hui incinérer cette quantité de drogue au vue et au su de tout le monde », explique Patrice Lalande Koivogui.

De son côté, le gouverneur de la région administrative de Labé a promis de tout faire pour lutter contre la prolifération de la drogue dans sa juridiction.

« Je suis très heureux de participer avec vous à cette incinération pour marquer ma volonté et la volonté de la politique du Président de la République qui a consacré tous ses mandats à la femme et à la jeunesse. Et comme la drogue se situe essentiellement à ces deux niveaux, nous devrons tout faire pour lutter contre sa prolifération. A cet effet, les jeunes délinquants, consommateurs et vendeurs de drogue sont dans les quartiers. Les chefs de quartiers peuvent être vigilants à travers les chefs de familles. Je leur demande de solliciter de redoubler d’effort afin de dénicher chaque fois que cela se présente dans notre région parce qu’il y va de l’intérêt général de notre pays », demande Elhadj Madifing Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régionale à Labé

+224 620 44 25 83