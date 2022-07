Labé : tiré par son frère dans la rivière, une fille de 13 ans se noie…

Dans la soirée d’hier mardi 26 juillet 2022, c’est une fille de 13 ans du nom de Bountou qui s’est noyée, dans la rivière Pounthiounwol. Le drame s’est produit dans le secteur Ley-travaux, quartier Pounthioun, commune urbaine de Labé. Selon nos informations, la victime était en train de faire la lessive lorsqu’elle a été attirée par force dans la rivière dont le courant était trop fort, par un groupe de jeunes, dont son grand-frère. Ne sachant pas nager, la fille a été portée disparue pendant plusieurs minutes avant que sa dépouille ne soit repêchée. Trouvé au bord de la rivière, en pleurs, le frère de la défunte est revenu sur la scène.

« On était au nombre de 6 personnes qui étaient en train de nager. J’ai été emporté par le courant, pour ne pas que je me noie, j’ai attrapé le pied de mon ami, du nom de Djibi, comme que ce dernier qui était d’ailleurs aussi emporté par le courant s’était accroché à une petite branche. Vu notre poids, la branche s’est coupée. Il a donc attrapé à son tour le pied de ma jeune sœur, mais cette dernière n’était accrochée à rien. Au moment où il disait de laisser le pied de ma jeune sœur, elle avait déjà perdu connaissance, elle a disparu au fond de la rivière », explique Mamadou Dian.

Poursuivant, le jeune explique avoir tenté à plusieurs reprises de sauver sa jeune sœur mais en vain.

» Je suis allé vers elle pour la sécurité, je l’ai soulevée pour ne pas qu’elle se noie, elle était trop lourde, j’ai plus de souffle puisque à chaque mouvement ma tête restait sous l’eau. Comme je trouvais que je ne pouvais rien, j’ai abandonné, pour aller souffler un peu. Après Aïssatou a dit Mamadian sauve ta jeune sœur, j’ai répondu là où je suis je ne peux rien, mais je lui ai dit, toi aide-la, je t’en prie pour ne pas qu’elle meure. Quelques minutes après j’ai plongé au point où elle a disparu mais je n’ai pas pu la remonter », renchérit notre interlocuteur.

Inconsolable, la mère de la victime n’a pas pu répondre à nos questions. Néanmoins elle nous a orienté vers la petite Mariama Sadio, témoin oculaire de ce qui est arrivé à sa fille. Échappant de justesse à une noyade, elle n’a pas manqué d’accuser le frère de la défunte d’avoir été à la base du drame.

« Moi j’ai dit que je ne vais pas nager, Bintou (la défunte ndlr), Mamadou Dian (frère de la victime) et son ami m’ont dit de venir nager, convaincu je me suis plongé dans la rivière, immédiatement Mamadou Dian, et son ami Djibi sont venus me tirer mais j’ai appelé au secours, ils m’ont laissée pour aller attraper Bintou et la tirer vers le milieu de la rivière. Comme elle ne sait pas nager, elle a disparu au fond. Après, son frère est venu tenter de la soulever mais elle ne faisait aucun mouvement, Mamadou Dian et son ami sont sortis de la rivière, ils l’ont laissée là-bas. Ensemble, nous avons crié au secours », accuse Mariama Sadio.

Des propos démenti par Mamadou Dian, le frère de la défunte.

» On ne l’a pas obligée de nager, c’est lorsque je tirais le pied de Djibi pour remonter, que Djibi aussi a tiré le pied de ma jeune sœur. Elle est venue de son propre gré nager. Je les ai tous trouvés dans la rivière en train de nager. J’étais en train de chercher à laver ma tenue de travail, je me suis dit d’aller nager jusqu’à ce que ma tenue soit bien mouillée, je vais la laver », se défend Mamadou Dian.

Informés, les agents du service de la Protection civile sont venus constater les faits, avant de restituer le corps aux autorités locales.

« Nous avons amené la dépouille chez la famille de son père. Nous avons informé les sapeurs-pompiers, les gens avaient voulu envoyer le corps à l’hôpital, mais nous leur avons demandé comme il y a les autorités locales ici, de nous restituer le corps, ce qui fut fait, la victime est âgée de 13 ans », nous confie Mamadou Samba Diallo, le chef secteur de Ley-travaux.

A noter que Bountou a été inhumée après la prière de 16 h 30 au bord de la rivière, comme le veut la tradition.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

