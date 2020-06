Labé : un accident de la circulation coûte la vie à une gendarme et fait 3 blessés au poste de contrôle de Hafia

La gendarmerie routière de Labé a été durement touchée ce mardi 23 juin 2020. C’est dans un accident de la circulation qui s’est produit ce matin au poste de contrôle, situé dans la sous-préfecture de Hafia. D’après nos sources, le bilan fait état d’une gendarme tuée et trois autres grièvement blessés, dont un dans un état très critique. Selon nos informations, c’est un véhicule personnel de marque ‘’Prado Land Cruiser’’ en provenance de Kindia pour Badougoula, qui a heurté ces agents de la sécurité routière qui s’abritaient sous leur tente, à cause de la pluie.

Sur le film de cet accident, le secrétaire général du syndicat des transporteurs et mécanique générale El. Maladho Zawiya Diallo, laisse entendre :

« Vous n’êtes pas sans savoir que ce poste de contrôle se trouve sur une zone plate, donc le chauffeur roulait à tombeau ouvert. Arrivé à quelques mètres de ce poste de contrôle, le chauffeur a vu le barrage des agents, il s’est dit de freiner mais son système de freinage a lâché, il a viré à gauche, croyant qu’une fois dans le caniveau le véhicule va s’arrêter. Malheureusement le véhicule a traversé le caniveau avant de s’encastrer dans la tente des gendarmes, heurtant les gens qui s’abritaient à l’intérieur. Une femme gendarme a perdu la vie, trois autres ont été grièvement blessés. Le véhicule n’est même pas tombé, lorsqu’il a heurté les agents la femme a été drainée à plusieurs mètres. A notre arrivée le véhicule avait ses pneus de devant sur le pied gauche de la défunte. Difficilement nous avons pu la soustraire sous le véhicule. Nous avons transporté les victimes à l’hôpital régional. La voiture est de marque ‘’ Toyota Prado Land Cruiser’’ appartenant à un monsieur de Badougoula. Ils ont passé la nuit à Kindia, ils étaient en partance pour Badougoula. »

Rencontré à l’hôpital régional de Labé, le commandant de la compagnie sécurité routière de la moyenne Guinée (Labé) lieutenant-colonel Mohamed Lamine Fofana, dira :

« Il y a eu un accident très grave qui a coûté la vie a une fille gendarme nommée Masseh Kourouma. Les blessés sont Adjudant-chef Abdoulaye Pounthioun Diallo, qui est grièvement blessé son état est très critique. Il y a également un caporal-chef de l’éco-garde, grièvement blessé, il y avait aussi 15 autres civils qui s’abritaient sous la tente. Le véhicule quittait Conakry pour Labé. A 45 mètres du poste, il a dérapé, il est allé trouver les agents assis dans leur cabaret, la route était déserte puisque depuis le matin il avait la pluie, donc il n’y avait pas de contrôle. »

Au moment où nous quittions les lieux, le corps de la victime était à la morgue de l’hôpital régional de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 8 3