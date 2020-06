Labé : un accident de la circulation fait 2 morts et des blessés

Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi 15 juin 2020 aux environs d’1heure du matin dans le secteur Thiagué quartier Tata 1, commune urbaine de Labé. Selon nos informations c’est un véhicule de marque Nissan Almera, immatriculé RC 2975 AM, avec 5 passagers abord qui est entré en collision avec une moto de marque Part, qui avait deux personnes. Suite au choc, le premier est mort sur place, le second à l’hôpital. Quant aux occupants du véhicule, le chauffeur est présentement dans un coma, l’un des passagers grièvement blessé.

Sur l’origine de ce drame routier, un des rescapés explique. « Nous étions au nombre de cinq personnes dans le véhicule, on était parti veiller chez Alpha Yaya (dans le secteur pellel à 5 km de la ville ndlr). C’est sur le chemin du retour, que nous avons rencontré les deux jeunes qui étaient sur la moto, qui partaient vers le camp El hadj Oumar Tall, à Thiagué à cheval d’Enco 5. C’était aux environs d’1 heure du matin. Un véhicule était stationné sur notre côté, les phares de la moto était très faibles, et ils roulaient à tombeau ouvert, moi j’étais du côté passager dans le véhicule. C’est moi qui ai vu les phares de la moto, mon ami ne les avait même pas vus. Dès qu’ils se sont rapprochés, j’ai dit eh ! tu vois ce qui est devant toi ? Il a immédiatement piqué une panique, malheureusement, il y avait un autre véhicule devant nous. Il a dit d’éviter les jeunes sur la moto, il est allé heurter un poteau, dans la foulée les jeunes sur la moto sont venus heurter le véhicule. L’un d’entre eux communément appelé D-flow, est mort sur le champ, il est de Daka. Texas, le second est mort à l’hôpital vers 3 h. Nous, dans le véhicule, il y a eu trois blessés, nous sommes tous de Daka » a dit Mamadou Diouldé.

Aussitôt informée, une équipe de la sécurité routière de Labé s’est rendue sur les lieux du drame. Après constat, le commandent Tidiane Sanoh a réfuté les propos du rescapé avant d’apporter des précisions sur l’accident.

« C’est à 1 heure 30 du matin, que j’ai reçu un coup de fil, qu’il y a eu un accident de la circulation sur la route du camp, plus précisément à 100 mètres d’Enco 5. Nous sommes venus sur les lieux, nous avons trouvé le véhicule en position accidentel, mais l’auteur de l’accident était conduit à l’hôpital, plus les deux victimes. D’après le constat, nous avons trouvé que le véhicule quittait vers le camp, la moto quittait le centre-ville, le conducteur de la voiture a abandonné sa droite, il est venu ramasser le motocycliste qui était dans son couloir de marche, le projeter à 8 mètres. Lui et son passager, sous l’effet du choc, les deux ont rendu l’âme, et la voiture du point du dérapage au point du choc, il a fait 12 mètres. Du point du choc au point d’arrêt de la voiture, il a fait 30 mètres. Et sur son passage, il a heurté un panneau publicitaire, c’est pour vous dire que la voiture était en excès de vitesse. Actuellement, les engins sont tous à la routière. Comme le conducteur de la voiture est dans un coma, nous avons pris ses renseignements, après nous allons l’auditionner », explique le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé.

Transportés d’urgence à l’hôpital, les accidentés ont été reçus par Dr Faran Kourouma du service de traumatologie.

« Vers 2 heures 15 du matin, on nous a parvenu un corps, nous avons constaté qu’il avait de multiples plaies traumatiques su le corps. Nous avons déposé le corps à la morgue, le second est mort au service des urgences », précise le médecin.

A noter que cet accident s’est produit alors que tous les lieux de loisir sont fermés officiellement sur décision des autorités à cause de la crise sanitaire. Des décisions qui sont largement violées au su et au vue, des autorités.

Tidiane Diallo, correspondant régionale à Labé

620 44 25 83