Labé : un accident de motos fait un mort et deux blessés graves

Les fêtes de fin d’année ont malheureusement fait des victimes dans la commune urbaine de Labé. Dans la nuit du 31 au 1er janvier 2020, c’est une moto de marque ‘’Part’’qui est rentrée en collision avec une voiture ‘’Mercedes’’ à l’aéroport régional de Labé aux environs de 2 heures du matin.

Selon le premier responsable de la police routière de Labé, il y avait trois (3) personnes sur la moto et que c’est le conducteur qui est mort sur place. L’accident s’est produit à 2 heures du matin, on est sur les lieux comme ça. C’est une collision entre une moto de marque part et une voiture Mercedes. Il y a eu un mort et deux blessés graves. Ils étaient trois sur la même moto et ils sont tous des enfants. L’un se nomme Pierre Bongono élève en 7è année, l’autre Mamadou Cellou Diallo élève en 9è année. Celui qui est mort s’appelle Mamadou Alpha Diallo Diallo », explique Commandant Tidiane Sanoh.

Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, correspondant régional Labé

224 620 44 25 83