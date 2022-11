Labé : un ancien stagiaire et deux plombiers accusés d’avoir cambriolé la direction préfectorale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Le week-end dernier, la direction préfectorale de l’Urbanisme et de l’Habitat de Labé, sise à quelques mètres des locaux de la préfecture de Labé, a fait l’objet d’un cambriolage. Après avoir perforé le toit puis le plafond, les présumés voleurs ont réussi à emporter plus de 2 millions de nos francs, un ordinateur portable et d’importants documents.

Quelques jours après ce cambriolage, trois présumés voleurs ont été arrêté ce mardi 15 novembre. Rencontré ce mercredi, le chef section domaine et cadastre à la direction préfectorale des Travaux publics, de l’Urbanisme et de l’Habitat a confirmé l’arrestation de trois suspects qui sont présentement en audition dans les locaux du commissariat central de police de Labé.

« Nous avons déjà reçu l’ordinateur qui était volé à travers un stagiaire qui était avec nous qui dit qu’il a ramassé l’ordinateur dans la cour du tribunal de première instance. Selon lui, il a appelé le propriétaire de l’appareil, qui s’appelle Touppè puisque le numéro de ce dernier était sur l’ordinateur, il l’a remis. En plus de ça, il y avait le plombier qui a fait des travaux ici dernièrement. Lui aussi est interpellé, il est à la police. Il y a des suspects qui ont été interpellé au nombre de trois : le plombier, son ami, plus le stagiaire qui a ramassé l’ordinateur. L’argent qui a été volé, il n’y a pas de nouvelles pour le moment », a expliqué Alpha Bacar Barry avant de lancer une invite aux citoyens : « je demande l’apport de tout le monde. Si quelqu’un voit des documents appartenant à la direction préfectorale des travaux publics, de l’urbanisme et de l’Habitat, de nous signaler puisqu’il y a des documents qui ont été emporté mais peut-être qu’ils n’ont pas gardé avec eux. Donc de nous renseigner »

Tidiane Diallo, correspondante régionale à Labé