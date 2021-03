Labé : un apprenti chauffeur trébuche en montant sur un camion et meurt

Le drame s’est produit dans l’après-midi de ce samedi, 13 mars 2021, dans le quartier marie, commune urbaine de Labé. D’après notre constat, cet apprenti chauffeur mineur du nom de Mamadou Yaya a perdu la vie au moment où il tentait de grimper sur le camion de marque ‘’ben’’ que conduisait son maître. En trébuchant, il a fortement cogné sa tête contre le bitume.

Trouvé sur les lieux du drame, le maître de la victime est revenu sur le film de l’accident en ces termes :

« Nous avons embarqué quatre (4) sacs de ciments, mon apprenti a cru que certains sacs de ciments étaient toujours dans le magasin et il a décidé de se retourner. Entre temps, j’ai démarré le camion pensant toutefois qu’il était toujours à bord. C’est ainsi qu’en voulant rattraper le camion, il a voulu grimper sur le camion. Malheureusement, il a raté la cible et il est tombé. Il s’appelait Mamadou Yaya, âgé entre 12 et 13 ans. C’est le cri des citoyens qui m’ont permis de comprendre qu’il y a eu un incident. Directement, j’ai garé à quelques mètres et j’ai compris qu’un de mes apprentis a chuté et il était allongé sur le goudron. Il vient juste de rejoindre l’équipe de mes apprentis il y a de cela juste trois (3) mois. Ses parents ont été informés du drame et ils sont en route », explique Mamadou Bailo Diallo.

A souligner qu’après le constat des services de sécurités routières, le conducteur du camion a été déposé au commissariat central de Labé. Et le corps de la victime a été remis à ses parents pour l’inhumation.

Tidiane Diallo correspondant régionale à Labé

+224 620442583