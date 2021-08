Labé : un bébé de 3 ans meurt dans un puits

Dans la soirée du lundi 2 août dernier, c’est un enfant de 2 ans qui a chuté dans un puits non couvert, rempli d’eau, avant de tirer sa révérence par noyade. Le drame s’est produit dans le secteur Gadhapounthioun, quartier Pounthioun, commune urbaine de Labé.

D’après nos informations, la victime du nom d’Amadou Oury Diallo, a été empoté par le poids d’un bidon de 202 litre qu’il tenter d’utiliser pour puiser de l’eau.

« J’étais en train de faire le ménage dans ma chambre. Pendant ce temps, mon enfant et un de ses amis étaient en train de jouer au dehors avec des bidons de 20 litres vides qu’ils étaient en train de tirer. Arriver au niveau du puits, mon enfants a voulu puiser l’eau mais malheureusement, lorsque le bidon était rempli et il n’avait plus la force de le sortir du puits. Donc le poids du bidon lui a attiré dans le puits qui n’est d’ailleurs pas couvert et il a chuté par la tête. C’est les cris de détresse des voisins qui m’ont alerté et j’ai trouvé que c’est mon fils », explique-t-elle.

Poursuivant, la mère de la victime lance un appel à l’ endroit des propriétaires des puits non couverts en ces termes :

« Mon enfant s’appelle Amadou Oury Diallo, il a 3 ans. Lorsqu’il a été sorti de l’eau, il était déjà mort. Que la terre lui soit légère. Je demande aux citoyens d’éviter de creuser des trous sans les couvrir puisque si l’enfant d’une personne y perde la vie, ce n’est pas bon et c’est les parents de la victime qui vont en souffrir. Parce que tu ne peux ni pardonner ni poursuivre la personne en justice. Vraiment, je demande aux gens d’éviter de creuser les trous et les laisser comme ça sans les couvrir », demande la dame.

A noter que la victime a été inhumée ce mardi 3 août 2021, au petit matin, au cimetière de Gadhapounthioun.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83