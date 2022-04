Labé : un boucher accusé de complicité de vol de bétails échappe de justesse à une vindicte populaire à Simpetin

A Simpetin, dans la commune rurale de Hafia, préfecture de Labé, un boucher accusé de complicité dans une affaire de vol de bétails, a été mis aux arrêts le jeudi 31 mars 2022. Même si la viande de la vache volée était en vente, c’est le propriétaire de la bête qui a reconnu sa vache à travers sa robe (peau de l’animal). Furieux, les citoyens ont voulu lyncher l’accusé mais il a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide des autorités locales.

« On a réussi à mettre main sur ce boucher qui détenait une quantité énorme de viande, quand on l’a demandé, il a dit que c’est quelqu’un qui l’a vendu la vache. L’accusé, c’est un boucher qui s’appelle Amadou Diouldé Bah. C’est une personne qui est souvent mêlée dans les affaires de vol de bétails. C’est le propriétaire de la vache lui-même qui a pu découvrir que c’est la viande de sa vache que le boucher est entrain de vendre. Dès qu’il a vu la robe de cette vache dont la viande était en vente, il l’a reconnu. C’est ainsi qu’il a demandé aux apprentis bouchers qui étaient présents qui leur a donné cette vache. Ils l’ont orienté vers leur maitre pour se rassurer que c’est sa vache. Il a sollicité à ce que ce dernier lui envoie la tête de la bête, mais l’accusé a fait croire que sa famille a déjà cuisiné la tête. Par après, il a voulu arranger l’affaire avec le propriétaire de la vache volé en lui donnant de l’argent, chose que ce dernier a refusé. Furieux, les citoyens ont voulu se jeter sur lui et le battre à mort, heureusement, nous les autorités on s’est interposé pour ne pas que cela se fasse dans notre localité, puisqu’en ce moment, on ne parlera plus de vol de bétails mais de perte en vie humaine » affirme Elhadj Mamadou Diao Diallo, le président du district de Simpetin.

Poursuivant, il a laissé entendre que le présumé voleur est en cavale avant de rappeler que le boucher est un récidiviste.

« Lorsque nous avons été informé de la situation, le boucher a été mis aux arrêts, on a longuement échangé avec lui. Par après, il a appelé au téléphone la personne qui selon lui, lui a vendu la vache, mais finalement, il nous dit que ce dernier a pris la fuite. Actuellement, le boucher est dans les mains de la garde communale de Simpetin. Mais ici, il est connu comme étant un voleur de bétails, il nous fatigue énormément, tout ce qui vient vers lui, il égorge et vend la viande. Il vient d’être libéré pour un autre cas de vol de bétails » renchérie Elhadj Mamadou Diao Diallo.

Les autorités locales de Simpetin sont en train de prendre toutes les dispositions pour transférer l’affaire devant la justice.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

