Labé : un boulanger se donne la mort par pendaison au quartier Doghol

Ce drame s’est produit dans la nuit la nuit du lundi 23 à mardi 24 août 2021, dans le secteur Kaldouyabhé, quartier Doghol sis à 3 kilomètres du centre ville de Labé. Mamadou Moustapha Bah, âgé de 34 ans est marié et père de deux enfants.

Selon nos informations, le jeune homme s’est pendu dans sa chambre. Pour le moment, on ignore les raisons qui l’on poussé à se donner la mort. Rencontrer ce mardi matin, le président du conseil de quartier de Doghol est revenu sur les faits en ces termes :

« Exactement, c’est un boulanger qui s’est suicidé dans mon quartier. C’est aux environs de 20h qu’on m’a appelé au téléphone pour m’informer de ce drame. A mon tour, j’ai informé les autorités et les services de sécurité. Dans la foulée, les agents ont été déployés par le commissaire de la police centrale de police pour constatation, accompagné d’un médecin légiste. Après l’expertise, il a été constaté que le jeune s’est suicidé dans sa chambre à l’aide d’une corde. Mais bien avant de passer à l’acte, il avait fermé sa porte. Nous avons défoncé la porte pour rentrer dans la maison et à notre grande surprise, nous avons trouvé le corps suspendu », explique Elhadj Thierno Mamadou Saliou Diallo.

Poursuivant, le chef quartier est revenu sur l’identité du défaut, avant de préciser qu’il avait une dépression mentale.

« Le jeune était marié et il a deux (2) enfants. Depuis un certain temps, il a été constaté qu’il avait une dépression mentale. Il est originaire de la préfecture de Koubia. Les autorités nous ont rendu le corps et nous sommes en train de voir comment l’enterrer aujourd’hui. Et nous allons l’enterrer après la prière de 13h 30 », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83