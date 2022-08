Labé : un communicant de l’UFDG arrêté (procureur)

Cette arrestation a eu lieu le mardi 23 août 2022, aux environs de 9 heures, entre les locaux de la préfecture de Labé et la BCRG. Selon nos informations, Amadou Oury Diallo, connu sous le nom de Thierno Baba Gallé, comme c’est de lui qu’il s’agit, a été interpellé par les agents de la brigade de recherche de la gendarmerie, sans convocation. A en croire son épouse, l’incriminé a été contacté par un inconnu pour aller faire une réparation dans le quartier Konkola. C’est sur le chemin qu’il aurait été arrêté. Il a été transféré devant le tribunal de première instance de Labé, hier mercredi, pour être présenté à un juge. Le procureur Amadou Oury Diallo nous a confié que ce père de famille est poursuivi pour attroupement illégal sur la voie publique et trouble à l’ordre public, lors de la ville morte

« C’est ce matin, on m’a fait parvenir un jeune, qui a été interpellé par la brigade de recherche de la gendarmerie, accusé d’attroupement illégal sur la voie publique et trouble à l’ordre publi, avec des vidéos à l’appui. Dans ces vidéos, on voit le monsieur accompagné de mineurs. Dans la vidéo, on voit l’accusé aller acheter de l’essence à donner aux jeunes pour brûler les pneus. Face à l’évidence, il y a une vidéo, c’est lui qui parle, c’est sa photo, ce sont ses images s’il ne reconnaît pas (…). Il a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. Et on a ouvert une information judiciaire en attendant que le juge d’instruction se saisisse de l’affaire pour faire la part des choses », affirme Amadou Oury Diallo.

