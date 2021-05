Labé : un conducteur de taxi-moto copieusement tabassé par un groupe de militaires

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mai 2021, c’est un groupe de militaires en service à la base militaire de Tata 1 qui a copieusement tabassé un conducteur de taxi-moto lors d’une soirée folklorique organisée dans cette base militaire.

Selon nos informations, tout est parti d’une dispute entre l’un des militaires du nom de Mamadou Samba Baldé et la victime. Grièvement blessé, cette dernière a été transportée d’urgence à l’hôpital régional de Labé, pour des soins intensifs.

Trouver sur son lit de malade, le conducteur de taxi-moto, est revenu sur sa mésaventure en ces termes :

« Il m’a juste agressé peut-être puisque c’est un corps habillé. Il est venu me trouve là où j’ai stationné dans l’attente d’un client, il y a avait une soirée folklorique qui était organisée à la base. Il m’a provoqué dans le vide, ces amis militaires et lui m’ont copieusement tabassé. L’acte s’est produit vers 23 h. Comme j’ai été gravement blessé et j’ai perdu beaucoup de sang qu’ils m’ont transporté à l’hôpital régional. Il (le militaire) voulait juste me créer des problèmes. Sinon, je ne lui ai rien fait de mal. Il m’a trouvé arrêté sur ma moto et il m’a sifflé. Dès qu’on a commencé de se bagarrer, ces amis militaires sont venus et ensemble, ils m’ont tabassé. Celui qui m’a provoqué se nomme Mamadou Samba, on se connait. C’est le commandant de la base militaire qui m’a envoyé à l’hôpital, mais ce dernier est parti recherché Samba. Vu mon état, je demande qu’il soit puni à la hauteur de sa forfaiture. J’ai perdu beaucoup de sang et mes lèvres ont été déchirées. D’ailleurs, ma mâchoire supérieure est rudement éprouvée et mes incisives ne tiennent plus. Ceci a été causé par les coup de points », explique-t-il.

Aux dernières nouvelles, on apprend que Mamadou Samba Baldé, le principale mis en cause dans cette affaire a été mis aux arrêts et détenu au camp Elhadj Oumar Tall de Labé. Déjà, la gendarmerie régionale de Labé a ouvert une enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83